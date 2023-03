“Vendiendo fantasías a oscuras”, asegura secretario popular sobre asamblea PNP

El secretario general del Partido Popular Democrático (PPD), Luis Vega Ramos, calificó este lunes, que la asamblea realizada el domingo, por el Partido Nuevo Progresista (PNP) como una en la que “se intentó vender fantasías de un Puerto Rico que no existe, conducida con las luces apagadas de las gradas para esconder el desánimo y la falta de participación real y teniendo que bregar con los reportes y videos de incidentes violentos entre los seguidores de Pedro Pierluisi y Jenniffer González”.

“Distinto a nuestra asamblea en Trujillo Alto, que se hizo en un coliseo totalmente iluminado, que tuvimos votaciones para la ampliación más grande de la representatividad en organismo rector de partido alguno en Puerto Rico y hubo un acto de unidad de propósito entre nuestros líderes y nuestra base, ayer en el PNP apagaron las luces de las gradas para que no los contaran —aunque Pierluisi pasaba lista con intención de castigar a sus desleales— pintaron un Puerto Rico que no existe y acabaron peleando desde los pasillos y la tribuna entre los bandos de Pedro Pierluisi y Jenniffer González. Ahí está la verdadera naturaleza del PNP. Ocultamiento. Vender fantasías y peleando entre ellos. Puerto Rico no necesita más de eso”, señaló Vega Ramos a través de declaraciones escritas.

Además, el legislador explicó que: “por un lado, Pierluisi trató —sin éxito— de vender un Puerto Rico con una economía de éxito y un gobierno que está haciendo obra, cuando todos aquí sabemos que es lo contrario en ambos aspectos. Hoy, los puertorriqueños de a pie sufrimos la peor situación en décadas en nuestro costo de vida fundamental, mientras las obras de reconstrucción no se ven, a pesar de las asignaciones de 75 mil millones en fondos federales. Las luces apagadas de Pierluisi eran para ocultar su fracaso”.

“Por otro lado, Jenniffer González uso la misma tarima de Pierluisi para ocultar su fracaso en adelantar la estadidad en el Congreso y decir que el Gobierno de Pierluisi se ha alejado de sus orígenes de la época de Luis A. Ferré. Eso es una declaración de guerra frontal y obvia. Son una casa dividida. Ahí no hay opción de gobierno”, añadió.

“Nos toca a los populares continuar firmes con nuestra reorganización y fortalecimiento institucional. Tenemos elecciones para la presidencia y vicepresidencia del Partido el 7 mayo. Hemos abierto procesos electorales para 26 presidencias municipales, la vicepresidencia en Mayagüez y los 5 precintos de San Juan. Aquí estamos construyendo la única opción para derrotar a los que están sirviendo mal a Puert Rico. Allá se están peleando —literalmente— por puestos. El país tiene que ver el contraste entre los Populares y ellos”.