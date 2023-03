Representantes del PNP aseguran que solo su partido defiende la estadidad

Luego de la convención del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Coliseo Roberto Clemente, varios miembros de la colectividad hicieron un llamado a los ciudadanos que creen en la estadidad a unirse a las filas del partido asegurando que son los únicos que defienden la unión permanente.

Las expresiones van alineadas con el mensaje del senador Thomas Rivera Schatz quien lanzó un ataque directo al Proyecto Dignidad, con quienes se diferenció asegurando que solo el PNP “defiende la estadidad”.

Por su parte, el portavoz del PNP en la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez , junto al portavoz alterno, Gabriel Rodríguez Aguiló y el expresidente de la Cámara, José Aponte, hicieron un llamado a todos los estadistas a ingresar a las filas de la palma.

“Todo estadista tiene que estar en el PNP, este es el hogar de todo puertorriqueño que busca la igualdad de derechos con nuestros hermanos de los estados; la estadidad. El PNP es la casa de todos los estadistas. Aquí hablamos y trabajamos por la estadidad”, dijo Méndez, vicepresidente del PNP.

Por su parte, el también expresidente de la Cámara, José Aponte, aseguró que el norte del PNP es la estadidad.

“Algunas organizaciones alegan que están abiertas a estadistas, a personas que creen en la igualdad de derechos, mejores oportunidades y la seguridad de la ciudadanía estadounidense que solo la estadidad garantiza; eso es falso. Las acciones hablan más que cualquier palabra y en dos años de gestión en la Legislatura, ninguno de esos movimientos o proyectos ha hecho algo para impulsar la estadidad, nada. La estadidad se trabaja, se busca y se lucha, en el PNP lo hacemos, en el PNP las puertas están abiertas a todo estadista porque somos el único partido en Puerto Rico que busca la igualdad”, dijo Aponte.

“Ayer, domingo, el PNP metió 10 mil personas en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan, ningún otro partido, movimiento o proyecto puede hacer eso. A todos nos une un propósito: la estadidad. El PNP es un partido ideológico, enfocado en la búsqueda de la estadidad, como quiere todo estadista. Por eso es que toda persona que atesora la ciudadanía estadounidense, la seguridad de la relación con nuestra nación, los Estados Unidos, tienen que estar en el PNP”, explicó Rodríguez Aguiló.

Thomas Rivera Schatz asegura que el PNP es “el partido de la dignidad”

El senador Thomas Rivera Schatz, quien fue ratificado en la asamblea general como vicepresidente del Partido Nuevo Progresista, la emprendió en su discurso contra los partidos de la oposición, el Partido Popular Democrátido y el Proyecto Dignidad, asegurando que el PNP es el único “partido de la dignidad y de la igualdad”.

Rivera Schatz hizo referencia a las asamblea realizada el pasado domingo por el Partido Popular Democrático y a la convención de ayer del Proyecto Dignidad celebrada en Ponce e instó a los líderes a llegar hasta Coliseo Roberto Clemente “para que vean lo que es una asamblea de verdad”.

“En otros partidos, compañeros y compañeras, es importante establecer los contrastes. Cuando Ferré fundó nuestro partido, lo hizo para sembrar en la mente de todos los puertorriqueños la esperanza de tener la mejor oportunidad, para desarrollar al máximo sus capacidades. Ferré siempre decía que los humildes siempre eran primeros y procuró ayudar a todos los sectores de la población, a nuestros jóvenes con el derecho al voto y el bono de Navidad. Siempre la mujer ocupó un lugar prominente y distinguido en la agenda de don Luis Ferré y hoy hay algunos partidos que critican la fuerza de la Palma. Hay algunos partidos que de alguna manera se incomodan con los triunfos de nuestra colectividad, dicen, y lo digo con el mayor respeto, que tiene un proyecto para la dignidad”, dijo.

“La lucha que garantiza la dignidad, la única lucha que nos asegura una dignidad plena es la lucha por la igualdad y no la podemos esconder bajo ninguna circunstancia. En ese partido hablan de dignidad pero no quieren definirse en la lucha por la igualdad. La dignidad no se pone en ´lay away´. La dignidad hay que defenderla y la igualdad tenemos que alcanzarla con el voto de todos los puertorriqueños”, señaló en evidente referencia al partido que dirige el doctor César González.

Rivera Schatz criticó, además, las expresiones del doctor, quien había indicado “que ellos corren para ganar” y aseguró que este busca el voto estadista.

“Que sepan mis buenos amigos de ese colectivo, que en el PNP trabajamos, no para ganar nosotros, para que gane la gente. Este es el partido de la dignidad, de la igualdad “, sostuvo

Por otro lado dijo que PPD se ha convertido en un partido de izquierda que promueve la independencia para Puerto Rico.