Falta de pago por parte del Departamento de Familia obligaría a hogares de anciano a cerrar

Un hogar de ancianos en Moca se verá obligado a cerrar sus operaciones durante este mes de marzo si el Departamento de la Familia no le paga por los servicios prestados a los residentes que el Estado le encomendó su cuidado.

La operadora del hogar, Suheil Rosario, explicó en entrevista con Radio Isla que el Departamento le adeuda $30,000 por servicios de enero a febrero, mientras que de enero a junio del 2022 aún le deben unos $18,000.

“Solo me pagaron nueve residentes en el mes de enero, me faltaría febrero y ya estamos en marzo”, dijo.

“No nos pagan en su totalidad, nos los siguen pagando de poco en poco y yo vengo arrastrando deudas desde hace más de un año. Yo necesito que me paguen todo lo que me deben para yo poder respirar y poder poner todo al día porque estoy atrasada en cosas”, sostuvo

Ahora mismo, segura que está atrasada en préstamos, en luz, y en vehículos para poder transportarse al empleo.

“Los deducibles de los pacientes son sumamente altos, son muchas cosas que ellos necesitan”, dijo.

Rosario señaló que para poder operar, sus padres han tenido que incurrir en préstamos para poder cumplir con los pacientes de salud mental que requieren un cuidado especial. El hogar ofrece servicios a deambulantes, usuario de sustancias y la mayoría de ellos no tienen un recurso familiar que los ayude.

“Ahora mismo un paciente que está en el hospital yo tengo que enviar un empleado que se quede con él y eso equivale a $1,500, un empleado en el hospital”, sostuvo.

El hogar cuenta con 14 empleados que, según la operadora, no han podido recibir remuneración por su trabajo. Indicó que ha realizado varias llamadas a nivel central y “múltiples funcionarios se molestan y han sido poco empáticos”.

“Estoy bien cargada. Para poder operar he tenido que resolver con lo que entra y mis papás han tenido que hacer prestamos para poder cumplir. Ahora mismo mis empleados no han podido cobrar. Muchos de ellos son padres de familia que son los únicos que trabajan y a mi me da hasta vergüenza. Yo soy una persona que me gusta cumplir con todo, pero cómo lo hago?”, sostuvo con frustración.

Trascendió que otro hogar en Isabela cerró por la misma situación. En la zona metro otros hogares han denunciado a Radio Isla la falta de pago.

Departamento de la Familia indica que para este mes se ponen al día

Glenda Gerena Ríos, administradora de la Administración de Familias y Niños (ADFAN), explicó, por su parte, que a partir de diciembre, el Departamento de la Familia estableció un nuevo procedimiento en lo que son los pagos debido a que se le estaban pagando de más a los hogares de adultos mayores.

“Nos cobraban adultos mayores que ya habían fallecido, así que hasta diciembre se estaba trabajando de una manera que teníamos unos convenios que se hacen con el trabajador social y el dueño del hogar”, explicó la funcionaria.

“El convenio se hace con los hogares. Los pagos eran hasta diciembre 31. A partir de enero se realizó un cambio porque los convenios se tienen que revisar anualmente. Anterioremente estaban indefinidos. Al estar indefinidos nos percatamos y tuvimos muchas situaciones de adultos mayores que había fallecido, que habían sido reubicados y estaban cobrando por un adulto mayor dos hogares o había muerto y también se cobraba. Así que nosotros tenemos que velar por los fondos públicos”, indicó.

No obstante, a los hogares como el reseñado que le adeudan pagos de servicios desde enero del 2022, indicó que debe ser evaluado.

“En este caso particular la operadora recibió en enero 18, recibió una cantidad de $30,450 y el 17 de febrero recibió $21,418 para un total de $40,984. La deuda que hay pendiente en estos momentos es corriente que va a ser pagada ahora para marzo”, dijo.

En tanto, indicó que para este mes esas deudas que presentan los hogares serían canceladas siempre y cuando sus documentos estén al día. Recalcó que todos los hogares deben estar licenciado por el Departamento de la Familia o alguna institución de salud.

“Si la licencia no está vigente a la hora de hacer los pagos no se puede pagar, sostuvo.

Actualmente, el Departamento de la Familia tiene sobre 5,000 adultos mayores ubicados en hogares.