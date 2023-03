Aseguran que empujones en asamblea PNP no fue pelea entre seguidores de Pierluisi y Jenniffer González

Un encontronazo previo a comenzar la asamblea general del Partido Nuevo Progresista (PNP) entre dos delegaciones fue difundido a través de un video publicado en las redes sociales, sin embargo, el secretario de la colectividad, Carmelo Ríos, aseguró que no se trató de una pelea entre los bandos del gobernador Pedro Pierluisi y la comisionada residente Jenniffer González.

Según explicó, Ríos en entrevista con TeleOnce la situación surgió debido a motivos de logística por las sillas ocupadas por funcionarios de San Juan y Arecibo. El también senador adjudicó el percance a que habían demasiadas personas para ocupar el coliseo al cual llevaron alrededor de 10 mil seguidores del PNP.

“Nada entre los progresistas, algo que fluyó como tenía que fluir. Entraron todas las comparsas, entraron todos los comités municipales, todos los simpatizantes se nos hizo bien pequeño el coliseo y eso es bueno. Había gente que se sentó detrás de la tarima donde no podían ver nada pero querían estar allí”, expresó Ríos.

En varias ocasiones, Ríos descartó que se tratara de una pelea entre los seguidores de los principales líderes de la colectividad, que se vislumbra se enfrentarán en una primaria.

“No lo fue, yo estaba organizando eso”, contestó Ríos al asegurar que se “le hizo pequeño” el Coliseo Roberto Clemente en Hato Rey a la Asamblea General del PNP.

Se estima que 9,500 estadistas se dieron cita a la asablea donde se ratificó a Jenniffer González Colón, Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez Núñez como vicepresidentes de la colectividad.

Durante la Asamblea participaron 5,766 delegados para un 92 por ciento ante la presencia de más de 9,500 estadistas. También, se aprobó una Resolución para impulsar la radicación de un proyecto de ley en el Congreso con los mismos parámetros del H. R. 8393, el cual viabilizaba la primera consulta vinculante de estatus entre las alternativas de estadidad, independencia directa e independencia a través de la libre asociación.

“El (Coliseo Roberto) Clemente se nos quedó corto. La próxima asamblea será en el Choliseo”, dijo el presidente de la colectividad, Pedro Rafael Pierluisi Urrutia en su mensaje de cierre.

El gobernador reiteró su interés de buscar la reelección en el 2024 para culminar con “la obra”.

“Los de la oposición dicen que no se ve la obra. Pues le estamos callando la boca con obra, obra y mas obra”, sostuvo.

Pierluisi Urrutia fue presentado por el senador Thomas Rivera Schatz, quien solicitó “al equipo completo” para ganar las elecciones.

“Tenemos a un gobernador que ha trabajado duro , que ha hecho la obra, que a pesar de la legislatura del Partido Popular ha gobernado. Tenemos un gran gobernador en Pedro Pierluisi. De igual manera, tenemos una comisionada que ha hecho un trabajo excepcional, una campeona. Queremos el equipo completo en el 2024 para que siga la obra. Hemos trabajado para que Puerto Rico entienda que tenemos que continuar la obra gigante, que nada nos puede desenfocar de llegar unidos al 2024. Que si hay alguna controversia interna, la superemos y vayamos juntos contra los izquierdosos, contra los colonialistas y los que son los enemigos de Puerto Rico”, sentenció.

Antes de Rivera Schatz, la comisionada residente expresó que “aquí estamos los que queremos que nuestro partido vuelva a sus raíces. Los que queremos que nuestro partido vuelva a la humildad y al humanismo de (Luis A.) Ferré. Al sentido de sensibilidad, de empatía que don Luis A. Ferré nos enseñó a cada uno de ustedes. Todos los que estamos aquí tenemos una función. La estadidad no puede ser solamente del funcionario electo, la estadidad es la causa que nos mueve y nos une a defender las causas de la gente humilde. A sentir, a que no lleguemos a nuestras casas sin saber si vamos a tener luz o no vamos a tener luz. A que no se permitan aumentos en la luz, a que no se permitan aumentos de ningún tipo”.