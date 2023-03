Arremeten contra Pierluisi por no defender las enmiendas a la Reforma Laboral que fueron anuladas

Luego de que la jueza de quiebras, Laura Taylor Swain, declara nulas las enmiendas realizadas a la Reform Laboral con la Ley 41-2022, el senador del Partido Popular Democrático (PPD), Juan Zaragoza señaló al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi y al director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) por no defender la ley que firmó y que buscaba devolver derechos a los trabajadores que se perdieron con la reforma del 2017.

“La decisión reciente del tribunal federal anulando las enmiendas a la reforma laboral de 2017 - Ley 41-2022 – nos revela lo que ya se ha convertido en un patrón del gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP) desde hace años. En esta decisión, la juez Laura Taylor Swain indicó que el gobierno de Pierluisi y AAFAF en particular, no hizo esfuerzo alguno por defender la Ley 41-2022 y aportar estudios o evidencia de que la misma no iba a alterar el plan fiscal del gobierno. Así que, más allá de intercambiar unas comunicaciones con la Junta de Supervisión Fiscal, el gobierno de Pierluisi y AAFAF demostraron que tenían poco interés en defender una ley a favor de los trabajadores”, indicó el senador Zaragoza en declaraciones escritas.

“Pierluisi y el PNP hacen la pantomima de firmar leyes a favor de los trabajadores y de otras causas, y luego no las defienden ante la Junta, quienes se las anula. En 2019, por ejemplo, la Junta de Supervisión Fiscal les anuló al gobierno del PNP varias leyes en el área de la salud, por precisamente el gobierno no defenderlas con evidencia, como requiere la ley PROMESA”, añadió.

El senador Zaragoza arremetió contra Omar Marrero al indicar que “su inacción y falta de voluntad para defender nuestras leyes lo convierte en cómplice y colaborador de la Junta de Supervisión Fiscal. Con su inacción al defender nuestras leyes, AAFAF se está abrogando un poder de veto inconstitucional. Marrero y AAFAF les están entregando un puñal a la Junta de Supervisión Fiscal para que estos anulen las leyes autorizadas por los líderes electos de Puerto Rico. Si Marrero no está dispuesto a defender nuestras leyes, lo mejor es que renuncie ya a AAFAF y llegue otro funcionario al que le interese proteger a la democracia puertorriqueña”.

Zaragoza indicó que en los pasados días se aprobó el Proyecto del Senado 974 de su autoría que busca obligar a la AAFAF a defender las leyes aprobadas por la legislatura.

“Además, se les quitaría la inmunidad a los funcionarios de AAFAF que cometan negligencia crasa e indiferencia temeraria en el cumplimiento de sus deberes. Esa inmunidad – legislada por el PNP temprano en 2017 – es la que ha permitido que personas como Omar Marrero se nieguen a defender efectivamente nuestras leyes ante la Junta de Supervisión Fiscal. Emplazo al gobernador Pierluisi a que diga públicamente si está dispuesto a defender al pueblo, firmando el Proyecto del Senado 974 cuando llegue a su escritorio”, concluyó Zaragoza Gómez.

Las horas extras en exceso de las 10 horas se pagaban a tiempo doble en acuerdos de flexitime. Sin acuerdo de flexitime a tiempo y medio.

Indicaba que las disposiciones ambiguas en contratos de empleo debían interpretarse a favor del empleado.

Término prescriptivo para acciones contractuales aumentaba de 1 año a 3 años.

Exigía que a los estudiantes se les pagara doble en días de descanso. (No incluye a Pymes).

Acumulación de licencias para personas empleadas a tiempo parcial.

Aumentaba acumulación de licencias para personas empleadas a tiempo completo.

Eliminaba el tope de 10 días para liquidar la licencia por vacaciones acumuladas.

Se reducía el número de horas trabajadas requeridas para cualificar para el pago del bono de navidad de 1,350 a 900 o 700 horas, según sea el caso.

La determinación prohíbe al gobernador y cualquier funcionario del gobierno que trabajen para hacer cumplir la ley 41.

“El Tribunal prohíbe y ordena de manera permanente que el Gobernador u otras personas que estén en concierto o participación activa con el Gobernador tomen medidas para ayudar a las partes privadas a implementar o hacer cumplir la Ley 41″, lee el documento.

El pasado año, la Junta de Control Fiscal presentó un análisis donde aseguraba que la Reforma Laboral tendría un efecto negativo en el mercado laboral de Puerto Rico y en la economía en general.

Desde el anuncio de la firma de la Reforma Laboral, hubo choques entre el gobernador Pedro Pierluisi y la Junta de Control Fiscal por la implementación de la misma.

Cámara adelanta que apelará la decisión

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, a pocos minutos de haberse dado a conocer la determinación indicó que apelará ante el Tribunal de Apelaciones en Boston.

“La @CamaraConPR apelará esta injusta decisión contra los trabajadores del sector privado con nuestro equipo legal en Boston. Defenderemos nuestras enmiendas a la nefasta reforma laboral de Ricardo Rosselló, Johnny Méndez y Thomas Rivera Schatz en los foros que sean necesarios”, expresó a través de su Twitter.