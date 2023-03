Vitorean a Pierluisi y a Jenniffer González a su llegada a la asamblea general del PNP

Alrededor de 10,000 personas se estiman que han llegado hoy al Coliseo Roberto Clemente en San Juan para la celebración de la asamblea general del Partido Nuevo Pogresista.

La actividad, que estaba pautada para las 9 de la mañana, a las 10 aún no había comenzado debido a las filas de personas que esperaban a entrar al coliseo.

Jenniffer González a su entrada a la asamblea general junto a su esposo José Yovin Vargas

La llegada tanto de la comisionada residente, Jenniffer González Colón, como la del gobernador Pedro Pierluisis fueron las más vitoreadas por los afiliados a la colectividad que se encuentran en el multitudinario evento. Aunque el secretario general del PNP, Carmelo Ríos, había anticipado que no se aceptaría propaganda de los candidatos dentro de la actividad, lo cierto es que la entrada al evento tenías grandes pasquines que promueven la reelección de Pierluisi a la gobernación en el 2024.

El gobernador en días recientes ha insistido en que está preparado y listo para buscar la reelección en el 2024. En tanto, González Colón dijo el jueves a la prensa que esta es la primera ocasión que considera la candidatura seriamente la silla en Fortaleza, lo que provocaría una primara entre ella y el gobernador.

Ha habido un reclamo serio de la gente”, dijo entonces la comisionada residente a preguntas de la prensa.

“Pero esas decisiones no pueden tomarse solamente con lo que la gente quiere escuchar. Uno tiene que evaluar todo. La gente que piensa así y la gente que no piensa así. Yo cuando tomo decisiones me gusta saber que lo estoy haciendo porque la gente lo está pidiendo, no por ambiciones personales de nadie. Así que yo voy a hacer la evaluación, no lo estoy descartando, lo estoy considerando seriamente”, añadió.