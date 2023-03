Partido Nuevo Progresista celebró Asamblea General

Hoy domingo se celebró la asamblea general del Partido Nuevo Progresista (PNP) en Coliseo Roberto Clemente de la ciudad capital, donde la comisionada residente Jenniffer González y el gobernador Pedro Pierluisi midieron fuerzas para unas posibles primarias para la candidatura a la gobernación.

Según el secretario de la colectividad, Carmelo Ríos, a la asamblea asistieron cerca de 10,000 delegados de los cuales aproximadamente 5,676 están registrados. Contrario a la asamblea del Partido Popular a la cual asistieron cerca de 3,000 delegados.

Ante la llegada de la comisionada residente y vicepresidenta del partido, el público alzó sus banderas y celebró su llegada en señal de aprobación. González Colón afirmó que reconoce al presidente del partido y gobernador Pedro Pierluisi. Aunque no emitió expresiones sobre si se postulará para las elecciones del 2024.

En su discurso, Jenniffer González criticó al Partido Popular Democrático. Afirmó que “hay un partido popular descompuesto ideológicamente, un partido popular que abandonó sus raíces de defender la unión permanente con los Estados Unidos, ese partido se olvidó de la ciudadanía americana, se lo entregaron a la asamblea constituyente, a la izquierda y a la independencia. Ese partido popular de antes no es el partido popular de ahora, por eso amigo popular, defiende tu ciudadanía americana tu unión permanente con los Estados Unidos y para que eso ocurra ven a PNP donde sí defendemos la igualdad.”

También, se expresó en contra la posible unión de los partidos emergentes que buscan la independencia. “No se vistan que no van” afirmó.

Por otra parte, Pedro Pierluisi fue presentado por el senador Thomas Rivera Schatz y antes de dar su discurso, se reprodujo un video donde le agradecen al gobernador por los aumentos de sueldo y por la trayectoria del mismo durante los últimos cuatro años.

“¡Cuatro años más!” gritaban algunos de los allí presente cuando el gobernador iba a comenzar su discurso. Comenzó celebrando que la asamblea estaba llena a capacidad al igual que asambleas anteriores. Expresó que el coliseo Roberto Clemente les quedó corto y que “la próxima asamblea será en el choliseo”.

Además, el gobernador aseguró que aspirará a gobernar por cuatro años más.

Continuó con una lista de logros que asegura se han visto durante los últimos dos años. “Hoy nuestra economía es 6% más grande que cuando llegamos, estamos apoyando a nuestras empresas, a nuestros jóvenes a nuestros agricultores y empresarios, mujeres emprendedoras y le vamos a dar un alivio contributivo a todos”, afirmó. También aseguró que el PNP es un partido que está unido

“Por ahí viene no 500 no 1,000, si no 3,500 proyectos más por todo Puerto Rico, porque este es el cuatrienio de la obra y porque el Partido Nuevo Progresista es el partido de la obra y esa obra va a ser la mejor carta de presentación para darle una pela al partido popular y a todos los demás”, concluyó.

Sin embargo, las gradas del coliseo se fueron vaciando a medida que el gobernador daba su discurso.

Antes de finalizar, ratificaron a los presidentes de las organizaciones auxiliares de la Juventud, Mujeres y Servidores Públicos Progresistas.