Coalición 8M repudia anulación de la Reforma Laboral 2022

La Coalición del 8 de marzo (C8M), repudió este sábado la decisión emitida por la jueza Laura Taylor Swain, que declara nula la Ley 41-2022, mejor conocida como la Reforma Laboral, la cual había restituido algunos de los derechos laborales que habían sido eliminados.

“Según la decisión emitida por la Taylor Swain, fue un hecho incontrovertido durante el pleito judicial que el gobierno, es decir, (Pedro) Pierluisi y la AAFAF, no presentaron la información solicitada por la Jueza y por la Junta de Control Fiscal en reiteradas ocasiones, ni cumplieron con los requisitos de la Ley PROMESA para poder defender la implementación de la Ley 41-2022. Por lo tanto, la administración PNP de Pierluisi fue, como poco, cómplice con la Junta en anular sus propias leyes”, expuso Rosa Seguí en declaraciones escritas.

Además, la entidad, a través de su portavocía, denunció que la acción afecta, principalmente, a las mujeres puertorriqueñas que componen la clase trabajadora.

“Aún con los derechos que fueron ampliados mediante la Ley 41-2022, continuamos sufriendo discrimen laboral por nuestro género. Somos nosotras quienes, en su mayoría, tenemos que asumir la responsabilidad económica del hogar como madres solteras y porque, además, cargamos desproporcionadamente con el trabajo no remunerado doméstico y de cuido, y no nos sobra tiempo para atender nuestra salud. Y máxime, en este momento donde hay un ataque directo a la clase trabajadora y en particular a las mujeres trabajadoras con los aumentos a los peajes, a la comida, la renta, amenazas de más aumentos al costo del a luz, esta decisión vuelve a golpear a las personas que mueven la economía del país”, expresó, por su parte, Rosa E. Ferrer Camacho.

Al mismo tiempo, la organización sostuvo que la determinación representa un “ataque directo” a la dignidad y calidad de vida de las féminas jefas de familia.

“¿Cómo es posible que una legislación aprobada por funcionarios electos, conforme a nuestra Constitución, sea declarada nula porque un ente antidemocrático y colonial lo solicitara ante un tribunal?”, agregó Alice Pérez.

Ante esto, la C8M convocó al pueblo a una manifestación el próximo miércoles, 8 de marzo, a las 4:00 p.m., frente a las oficinas centrales del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, en San Juan.