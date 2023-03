Errores en facturación estimada le cuestan miles a las PyMes

El problema de la facturación de energía eléctrica utilizando estimados de consumo continúa golpeando el bolsillo de abonados al servicio, ya sean residenciales como comerciales, quienes en ocasiones son bombardeados con facturas exorbitantes que responden a errores en el estimado de lectura que requieren una revisión para corregir la diferencia en el pago realizado, generalmente a favor del proveedor de electricidad y no del cliente.

Esta tendencia de utilizar estimados para facturar a los clientes no es exclusivo de LUMA Energy, actual administrador de la transmisión y distribución de energía, sino que hasta tan reciente como el primer trimestre de 2021, se registraban decenas de querellas de consumidores por recobros excesivos en su consumo de energía por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Ese es el caso de Hilda Arias, propietaria del negocio de comida vegetariana, Diet Home, en Puerto Nuevo, quien, luego de dos años consecutivos de facturación estimada, esta semana recibió una factura por un total de $41,458 por el periodo que comprende desde marzo de 2021 hasta marzo de 2023. Según indica la carta enviada por LUMA Energy y fechada al 22 de febrero de 2023, la factura de Arias fue corregida “por motivos de un error de cómputo y/o estimados en una factura anterior”.

No obstante, para la comerciante, quien ha operado su negocio en esa localidad por espacio de 20 años, resulta abusiva la intención del proveedor de cobrar esa cantidad de dinero por un error que no le corresponde a su negocio.

“Usualmente pagábamos $1,200 o $1,500 de factura de luz, pero en ese periodo las facturas venían de $700 u $800 o $900 y eso era lo que pagábamos. Uno paga lo que la factura dice porque no tiene tiempo para estar llamando y ver que LUMA esté haciendo su trabajo bien, uno está pendiente de su negocio y paga lo que tiene que pagar y ya”, lamentó Arias.

“Eso puede sacar del negocio a cualquier comerciante, es una sentencia de quiebra. Nosotros, honestamente, somos afortunados en tener el dinero para pagar, pero hay otros comerciantes que posiblemente no, y una factura cómo esta es enviarlos directo a la quiebra”, añadió.

Arias explicó que la opción que LUMA Energy le ofrece es realizar un plan de pago, con un adelanto inicial del 42 por ciento, ósea, $17,000, para este próximo 8 de marzo.

La empresaria criticó la manera en que el operador de energía está realizando estos recobros.

“Me mandaron un detalle de todos los dos años y me refutan que se supone que yo tenía que ver que era una factura estimada, pero ¿qué hago yo con eso, llamar a LUMA para recordarles que deben hacer su trabajo? Eso no es cuestión mía, sino de LUMA”, señaló Arias.

“Puede que ellos tengan la razón, pero eso se debe reconsiderar porque una factura como esa puede sacar del mercado a cualquier negocio pequeño”, aseguró.

Atentos a la factura

Para Lourdes Aponte, presidenta del Centro Unido de Detallistas (CUD) es crucial que los comerciantes estén atentos a sus facturas de electricidad ya que esta práctica no es reciente y lleva afectando a los comercios desde hace varios años.

“He visto situaciones en el pasado de comerciantes a quienes les ha pasado eso. Uno en particular recibió una revisión de factura por $45,000 y fue porque el dueño del negocio había delegado la responsabilidad de pagar a su contable y comenzaron a llegar facturas de $50 y $100 cuando el consumo era mucho más alto, pero el contable tomó la decisión de continuar pagando esas cantidades sin avisarle a la AEE – que en ese momento era quien operaba la transmisión de electricidad – y se acumuló esa cantidad”, relató Aponte.

“Tristemente, situaciones como esta podrían significar el cierre de negocios porque dependerá del volumen de ventas que tenga el comerciante lo que decidirá si podrá bregar con un impacto así, es una sacudida bien fuerte”, añadió.

Si bien la presidenta del CUD no restó responsabilidad al consumidor por no haber alertado a LUMA Energy sobre la diferencia en las facturas estimadas, tampoco libró de culpa al proveedor de energía, a quien tildó de “abusivo”.

“Si vamos a adjudicar responsabilidades, me parece que ambas partes son responsables, pero el hecho de que tu estés yendo tras tus deudores no significa que no los pongas en sobre aviso. LUMA tenía que haberle dado un llamado de atención a su cliente porque no todo el mundo tiene el dinero disponible para pagar cantidades tan altas. Es abusivo de parte de LUMA”, señaló.

Aponte relató además sobre casos de miembros del CUD a quienes les han sustituido los contadores de electricidad por el sistema de lectura remota, pero – primero la AEE y ahora LUMA Energy – continúan enviando facturas estimadas.

“Si tu cambias un contador regular a uno remoto, el sentido común me dice que la lectura será remota, porque es por el consumo realizado. Pero la excusa que les indica LUMA es que en los lugares donde se están haciendo esas lecturas a veces no tienen el sistema activo o, irónicamente, se ha ido la luz”, relató.

La presidenta del CUD aseguró que existe una crasa negligencia por parte del proveedor de energía – ya sea la AEE o LUMA – quien no es fiscalizado ni supervisado adecuadamente por parte del gobierno, así como una falta de compromiso por parte de la empresa en brindar orientación a sus clientes.

Mejor fiscalización

El ingeniero Tomás Torres Placa, representante de los Consumidores ante la Junta de Gobierno de la AEE y director ejecutivo del Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica de Puerto Rico, concurrió en que el gobierno no ha fiscalizado efectivamente la operación de transmisión y distribución de energía por parte de LUMA Energy.

“Lo he dicho en innumerables ocasiones, a este operador hay que supervisarlo, no solamente en lo relacionado con el desganche y con un servicio estable y confiable para los consumidores, sino también hay que supervisarlo para que la facturación se lleve a cabo de una manera correcta, minimizando la facturación estimada y facturando el consumo real de los abonados”, aseguró Torres Placa.

El ingeniero explicó que el mecanismo de estimación de uso de energía para facturar es un mecanismo que debe ser utilizado con mesura por el proveedor de energía.

“En términos generales, hay ocasiones en que se tienen que hacer facturas estimadas, pero no es una buena práctica mantener por tiempo extendido facturas estimadas porque pueden tener errores de baja facturación y de sobrefacturación. Pueden contener errores que lleven a facturar por debajo o por encima del consumo real”, añadió.

Sin embargo, y a pesar de que el ingeniero no eximió de su responsabilidad al consumidor, sí aseguró que es responsabilidad del operador de vigilar correctamente la facturación.

“En estos casos donde tienes que se ha estado emitiendo por años una factura estimada equivocada, desviada sustancialmente del valor real, es responsabilidad innata del operador el vigilar que los valores de facturación sean los correctos pero también es responsabilidad del consumidor velar que si su factura baja drásticamente, o inclusive le llega en cero, y el consumidor ha mantenido su consumo normal, alertar en la oficina comercial a la empresa de servicio eléctrico de que está recibiendo una factura incorrecta”, dijo.

Torres Placa también aclaró que los problemas con la facturación estimada no son exclusivos de LUMA Energy sino que vienen ocurriendo desde la operación de la AEE.

LUMA no suelta prenda

Metro contactó la Oficina de Prensa de LUMA Energy para aclarar varias interrogantes sobre el proceso de facturación estimada, con cuánta frecuencia se realiza, cuántas querellas se han registrado desde que asumieron el control de la operación en junio de 2021 y por qué no se le avisa con un tiempo razonable al cliente de que tiene una deuda pendiente.

Lamentablemente, la Oficina de Prensa de la empresa dijo no tener disponible esa información y se limitó a exhortar a sus clientes a reportar cualquier discrepancia en su factura de electricidad.

“Estamos comprometidos con los consumidores sobre cualquier duda o pregunta que tengan sobre su cuenta y sobre el proceso de facturación. Invitamos a nuestros clientes que tengan esa situación a que llamen a nuestro departamento de servicio al cliente al 1-844-888-2862 y podemos orientarlos”, indicó el oficial de prensa.

carta de cobro LUMA