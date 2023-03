Presentan proyecto para bajar las tasas contributivas en la isla

El portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, pidió este jueves, a la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) a aprobar, de forma expedita, el Proyecto de la Cámara 1645, presentado por la administración, el cual establece significativas reducciones contributivas a la clase trabajadora de la isla.

Méndez, además, indicó que estará dialogando con los portavoces de las delegaciones del PPD, Partido Independentista Puertorriqueño, Proyecto Dignidad y el Movimiento Victoria Ciudadana para lograr “mover el proyecto que beneficia a todos”.

“Como saben, desde el cuatrienio pasado he trabajado para que se logre una reducción real en las contribuciones que pagan nuestra gente y las pequeñas y medianas empresas, con la radicación del P de la C 1645 se materializa una reducción significativa, particularmente en los hogares de nuestra clase trabajadora, que no había recibió alivios concretos desde el 2011. Hago un llamado a las delegaciones del partido popular, tanto en la Cámara de Representantes como el Senado a que agilicen el trámite de este proyecto para el beneficio de todos los contribuyentes”, dijo Méndez.

Según explicó el expresidente cameral, los hogares con ingresos, sean individuales o combinados, entre $41,500 hasta $61,500, verán una reducción a una tasa de 24 por ciento. Mientras que desde los hogares con ingresos entre $61,500 a $81,500, entran también en la nueva tasa de 24, ampliando así la base de la baja en contribuciones.

La medida también retiene los descuentos de 5 y 3 por ciento establecidos en las leyes 257-2018 y 40-2020, respectivamente, para contribuyentes con ingresos de $100,000 o menos.

“Este es el proyecto que nuestra delegación ha solicitado desde el 2021 y hoy es una realidad porque colocamos la casa en orden. Las medidas de control de gastos, mecanismo de administración fiscal y el histórico despunte en la actividad económica permiten convertir este proyecto en ley. Logramos $727 millones más en ingresos por contribuyente individual en el 2022 ($3,679 millones) que lo realizado en el 2021, eso es una clara señal de progreso vertiginoso”, sostuvo.

“El pasado cuatrienio (2017-2020) bajamos la carga contributiva, eliminamos el llamado ‘B2B’ (impuesto del 2015 en transacciones entre comerciantes y comerciantes, así como de servicios profesionales), eliminamos la patente nacional; buscamos y aprobamos en la Cámara de Representantes la eliminación del impuesto al inventario, así como restituimos el bono de los seniors. Con este proyecto (1645) continuamos esa ruta hacia la reducción de la carga tributaria, dejando más dinero en las manos de nuestra gente para que lo administren”, añadió el líder del PNP en la Cámara Baja.

Méndez ha estado abogando por “serias” reducciones contributivas desde hace varios meses ante la realidad fiscal y económica de Puerto Rico.

De acuerdo con las proyecciones del equipo económico de la administración, la aplicación de esta reforma redundará en ahorros para el individuo que superan los $262.5 millones.