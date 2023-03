Jon Favreau: “Somos fieles a la idea original de George Lucas”

The Mandalorian (Jeff Spicer/Jeff Spicer/Getty Images for Disney)

Los fans de The Mandalorian están de celebración con la tercera temporada, que será una continuación llena de acción que profundizará en la cultura mandaloriana. El personaje de Pedro Pascal, Mando, y su fiel compañero, Grogu (también conocido como Baby Yoda), se reúnen tras los acontecimientos de El libro de Boba Fett. Ya habíamos visto a los cazarrecompensas trabajando juntos, y esta esperada temporada promete continuar con sus peligrosas y emocionantes aventuras.

P: ¿Cómo ha evolucionado el personaje de Grogu?

- Grogu ha evolucionado mucho. Como puedes ver, sus poderes de la Fuerza han aumentado. La Fuerza proporciona habilidades naturales, pero sin tutoría y entrenamiento, no puedes desbloquear todas esas cosas. No es sólo una metáfora de una habilidad mágica que te ha visitado, es cómo puedes aplicarte (con quién estudias, qué haces, cuánto trabajas), y eso puede llevar a resultados diferentes. Habrá cosas esta temporada que harán que la gente vuelva a hablar de Grogu. Poco a poco, crece como personaje en su asociación con Mando. A medida que crece su relación, Grogu se convierte en el centro de atención.

P: ¿Qué nos puede adelantar de la tercera temporada de The Mandalorian?

- Tendremos algunos resúmenes, que hemos preparado para los espectadores más ocasionales que quieran ponerse al día después de dos años sin ver la serie, para recordarles dónde están los personajes. A medida que el universo de Star Wars se expande, puede resultar más difícil para los espectadores recordar los detalles. No está de más recordar brevemente al público qué pasó, con quién y cuándo para que todo sea menos complicado. Vamos a presentar muchos personajes y muchas historias. Hemos planteado muchas preguntas a lo largo de las dos temporadas de The Mandalorian e incluso algunas más sobre El libro de Boba Fett en los episodios en los que aparecía el Mandalorian. Ahora sabemos que el personaje interpretado por Pedro Pascal se quitó el casco, dejando al descubierto su rostro. Sabemos que dentro de su secta tiene que redimirse. La única forma de conseguirlo es viajar al planeta Mandalor, en ruinas, atravesar las minas hasta las Aguas Vivas y bañarse en ellas para ser perdonado.

P: ¿Cómo consigue mantener esa coherencia interna?

- Hay muchas cosas que suceden en el universo de Star Wars, algunas más o menos al mismo tiempo que The Mandalorian. Tanto “El libro de Boba Fett” como Ahsoka y Skeleton Crew tienen lugar después de “El retorno del Jedi” y antes del Episodio VII, “El despertar de la Fuerza”. Son treinta años para explorar historias. Hay otras series que suceden en otros momentos. The Acolyte sucede en una época anterior. Obi-Wan también es anterior. Andor es anterior. También tengo otra persona involucrada en todos estos proyectos: Kathleen Kennedy. Están pasando muchas cosas en Star Wars, pero lo único que me preocupa son las historias directamente relacionadas con ‘The Mandalorian’.

“Hay una sensación de familiaridad y cercanía, incluso cuando se trata de algo fantástico dentro de la ciencia ficción”. — Jon Favreau, actor y cineasta estadounidense

P: Existe lo nuevo y lo clásico, el presente y el pasado se unen en ‘The Mandalorian’.

- Esa ha sido siempre la idea. No sólo con George Lucas, sino también con Disney. Walt Disney siempre hablaba de mirar al pasado con nostalgia, pero también al futuro y a la tecnología. Si vas a Disneylandia es lo que encuentras de una forma muy idealizada. Creo que George Lucas tenía esa misma aspiración, porque cuando pensamos en el espacio, pensamos en un futuro lejano. Pero él empezó con “Hace mucho tiempo en una galaxia, muy, muy lejana”. Y si nos fijamos en la forma en que construyeron sus modelos, utilizaron partes de viejas películas de la Segunda Guerra Mundial. Así es como hicieron la Estrella de la Muerte, y así es como hicieron los destructores Imperiales. Vinieron de kits de modelos de la época. Así que hay una sensación de familiaridad y cercanía, incluso cuando se trata de algo fantástico dentro de la ciencia ficción. Intentamos emular eso, repitiendo sus técnicas de modelado. La estética de ‘The Mandalorian’, aunque a veces muy diferente, tiene un toque familiar.

P: Esta es la primera serie de Star Wars en vivo. ¿Por qué se involucró en este proyecto?

- Crecí con Star Wars. Es una estética hacia la que gravito porque mi gusto por el cine fue moldeado por George Lucas. Aprendí sobre cine a través de la lente de sus películas y volver a su mundo con la libertad que ofrece esta nueva plataforma, que nos abre la puerta a esta novelización de la historia y a una vuelta a las raíces, es un sueño hecho realidad. Este estilo de narración en el que las historias van apareciendo de una semana a otra es divertido porque estamos involucrando a la audiencia, que critica la historia y contribuye a la estética del programa. No tenemos la sensación de estar repitiendo o copiando nada de Star Wars.

P: Hay muchos amigos suyos dirigiendo capítulos. ¿Cuáles han sido sus contribuciones?

- Mucha gente trabaja en esta incubadora de historia y tecnología, se unen a la serie porque son fans de Star Wars y se lanzan con un entusiasmo contagioso. Es un entorno muy colaborativo. Hablamos mucho de la historia entre nosotros, aunque yo escribo la mayor parte. Las personas implicadas, ya sea en ILM, Lucasfilm o el reparto de “The Mandalorian”, aportan sus ideas, que se tienen en cuenta y adquieren personalidad dentro de la narración. Ha sido muy emocionante para nosotros tener ese tipo de entorno en el que trabajar cada día.

P: ¿Le gusta asumir riesgos?

- Me gustan los retos. Soy consciente de que la memoria del público corre a mi favor. Por supuesto, todo depende de cuántas veces hayas visto las películas de Star Wars. Creo que hemos sido fieles a la idea original de Lucas. Estamos en otra época, en otro tiempo, pero la serie conecta con el universo de la saga. Estoy muy contento con el resultado y emocionado por compartir cada episodio con el público.

1 de marzo

Es la fecha en la que se estrenará la tercera temporada de The Mandalorian en Disney+.