Ileana Espada: “Salir de un ciclo de violencia doméstica no es un acto, es un proceso”

En el marco del Mes de la Historia de la Mujer y de cara al Día Internacional de la Mujer, dialogamos con la oficial de cumplimiento del Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación (PARE), Ileana Espada.

¿Que pasó después de que el Comité PARE cesó?

— El comité PARE cumplió su cometido. Fue un proyecto de país, un proyecto de todo el pueblo de Puerto Rico, porque fue constituido no solamente por agencias, sino representantes de organizaciones no gubernamentales, la academia, los medios de comunicación, que jugó un papel importante. El Comité PARE delinea una serie de recomendaciones al Gobernador. El Estado de Emergencia fue extendido hasta el 30 de junio de este año. Mi función ahora mismo es dar seguimiento a esa transición en las agencias, de seguir adoptando esas recomendaciones que se puedan adoptar a corto plazo, y aquellas que deban ser trabajadas a largo plazo.

La prevención es un aspecto fundamental que el Comité PARE, en corto tiempo, no podía diseñar una estrategia completa. Eso es algo que depende de las políticas públicas de las agencias. Seguir en el plano de educación, sobre todo a la ciudadanía, a las comunidades, a los hogares de las personas y de todos los mecanismos de apoyo. El rescate a todas esas personas sobrevivientes que tienen que nuevamente confiar en un sistema, en los procesos, en las herramientas, en el servicio público, en el apoyo de las comunidades. Obviamente, tener los fondos, los fondos necesarios para continuar desarrollando programas. Ese ha sido mi rol ahora mismo, un rol mucho más en la logística de las agencias para implementar las recomendaciones. Esto es un proyecto que va a tomar muchos años, la transformación en muchas áreas. Así que estamos cimentando esa base.

Usted planteaba la importancia de los municipios. De los 78, poco más de una veintena tenían oficinas para ayuda a sobrevivientes o a las mujeres en general. ¿Cómo vamos a aumentado ese número?

— Es uno de los proyectos que estoy dedicando gran parte de mi tiempo. Nosotros culminamos unas guías propuestas de un documento. Es referencia para que los municipios puedan continuar desarrollando unas prácticas para atender a esas ciudadanías que tienen una situación de violencia doméstica o de violencia sexual. Hemos estado manteniendo comunicación periódica con alrededor de 25 a 30 municipios que ya están trabajando directamente con asuntos de la mujer. Hay otros municipios que necesitan ese apoyo para continuar desarrollando programas, pero sí le puedo dejar saber que hemos visto interés de los municipios en moverse a atender la violencia doméstica como un asunto prioritario. De aquí a junio seguirá aumentando la cantidad de oficinas en los municipios que van desarrollando programas o estableciendo una persona enlace.

En Educación se emitió una carta circular sobre educación basada en equidad, ¿qué se ha avanzado desde entonces?

— La carta circular que lo que establece el Currículo de Equidad y Respeto Entre los Seres Humanos. Parte de los lineamientos es que se establece que se trabajen los diferentes tipos de violencia. El currículo se divide en dos partes. No soy una experta en curricular, pero de lo que se me explicó una primera fase está la base del currículo y después está la base operacional. Se iba a implementar unos principios de la Organización Mundial de la Salud, que era la equidad y respeto para las niñas y mujeres, que son los principios obviamente que permean internacionalmente a lo que se refiere a la equidad de género enmarcada en niñas y mujeres. Lo más importante, en mi rol de oficial de cumplimiento, es que el Departamento de Educación debe atender la violencia doméstica como una situación que nos golpea como seres humanos a todos y a todas. Lo vemos diariamente. Y en ese sentido, pues que también tiene una relación directa con otros tipos de violencia.

Esa carta circular... Hubo críticas por parte de integrantes del Comité PARE, fueron llevadas al Departamento de Educación, pero lo que estimamos y hemos estado trabajando es que para que el Departamento de Educación trabaje en lo que es la equidad y el respeto, que es mirar las cosas con esos principios que yo sé que van a ser fundamentales para la formación de todos los hogares, de toda la sociedad, que haya equidad, respeto entre hombres y mujeres, entre niñas y vamos a ver un resultado a largo plazo en el descenso de estos incidentes violentos de feminicidio y de agresiones sexuales. No es tanto el título, sino el contenido.

Recientemente el senador Carmelo Ríos planteaba que se le habían dado $4 millones al Comité PARE y que los feminicidios seguían. ¿Qué reacción le merece ese tipo de expectativa de que esto hay que resolverlo rápido?

— Recordemos que cuando se trata de la violencia, como comunidad, queremos ver resultados rápidos y eso es totalmente comprensible. En términos del tipo de violencia con el que estamos trabajando, parte de lo que podemos ver, de feminicidios que ocurren en hogares y lo hemos visto en los últimos tres —que son personas de una edad que estimamos que vamos a ver violencia doméstica en personas más jóvenes, no en hogares formados— es que mucho del trabajo se tiene que hacer a nivel comunitario.

Hemos estado invirtiendo unos fondos y han sido un montón, ha sido mucho más que $4 millones. El gobernador ha invertido una cantidad de fondos en proyectos donde sí se pueden ver unos resultados. Uno de los proyectos es el Centro de Operaciones y Procesamiento de Órdenes de Protección. Ahora mismo, si vamos al Cuartel General, podemos ver cuántas órdenes de protección se han podido emitir en Puerto Rico y los datos que hemos podido recopilar de esa información es sorprendente. Estamos viendo el tiempo que tomaban los diligenciamientos. La gente se quejaba antes que no se diligencian las órdenes. Hemos bajado el tiempo de diligenciamiento de las órdenes de protección en muchos municipios a menos de un día. Y sabemos dónde es que tenemos los problemas y tener recursos. Próximamente vamos a atender la violencia sexual. Se va a lanzar el sistema de rastreo para las víctimas de agresión sexual. A su vez, se le ha dado fondos a organizaciones no gubernamentales para que puedan hacer esas alianzas con los municipios. Ya hemos impactado 447 funcionarios que a su vez van a sus comunidades, aprenden sobre temas y esto es como un efecto dominó. Ahora con el Estado de Emergencia, más del 53 % se destina a organizaciones no gubernamentales para servicios directos.

Los feminicidios van a depender también mucho de la forma y manera que vayamos a nivel de comunidad, también como ciudadanos y ciudadanas, tomando acción y sin juzgar, sin estar pensando por qué no llamó a la Policía o se quedó en esa relación porque le gustaba o porque tenemos miedo, sino que busquemos también las herramientas. Hemos hecho campañas con los teléfonos de las organizaciones confidenciales. Salir de un ciclo de violencia doméstica no es un acto, es un proceso. Y hay gente que está años. Eso es parte de que no se trata de la inversión solamente de dinero, es la inversión en educación, en prevención.

Directorio de ayuda

Si sientes que vives en una situación de riesgo por violencia de género, puedes buscar ayuda en estas organizaciones.

Coordinadora Paz para la Mujer: 787-281-7579, 787-777-0378

Línea de Ayuda 939-CONTIGO (24 horas) - 939-266-8446

Línea de apoyo Community Alliance for Integrated Sevices to Victims (Proyecto CAISS, 24 horas)- 939-255-9800

Línea de apoyo Hogar Nueva Mujer (24 horas)- 787-202-4634

Línea de apoyo Proyecto Matria (24 horas)- 787-489-0022

Línea de apoyo Taller Salud 24/7 - 787-697-1120

Línea de orientación legal para sobrevivientes de violencia de género de la Casa Protegida Julia de Burgos (de martes a jueves de 4:00 p.m. a 7:00 p.m.)- 939-301-0525

Oficina de la Procuradora de las Mujeres: Línea de emergencia: 787-722-2977 / Línea de emergencia fuera de área metro- 1-800-981-9676