Senado aprueba medida para que técnicos de emergencias médicas puedan acogerse al retiro

Durante la Sesión Ordinaria, el Alto Cuerpo aprobó el Proyecto del Senado 235 de la senadora Ada García Montes, para incluir en la definición de “Servidores Públicos de Alto Riesgo” a los Técnicos de Emergencias Médicas del Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas, para disponer que puedan acogerse, voluntariamente, al retiro luego de haber alcanzado los 55 años de edad y 30 años de servicio.

En su exposición de motivos, la medida destaca que la tarea principal del Técnico de Emergencias Médicas es evaluar y estabilizar la condición del paciente hasta ser ingresado en un hospital para recibir tratamiento adicional. “La naturaleza de su labor le hace más vulnerable a peligros que la mayoría de las otras profesiones”, añade el proyecto que busca enmendar la Ley para “Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.

Además, establece que “estos técnicos están expuestos a participar en situaciones de alto riesgo como escenas de muerte o crimen, desastres naturales, fuegos e incidentes en masa, muchos de los cuales ocurren en horas de la noche y madrugada, y en muchas ocasiones bajo condiciones climatológicas inhóspitas y peligrosas”.

Por otro lado, recibió el aval del Alto Cuerpo el Proyecto de la Cámara 1270 para crear la “Ley para la Prohibición del Discrimen en el Empleo a Personas con Tatuajes, Perforaciones Corporales o Cabello Teñido de Colores”. Igualmente, declarar como política pública del Gobierno de Puerto Rico la prohibición del discrimen contra personas por tener tatuajes, perforaciones corporales (“piercings”) o cabello teñido en el empleo público y privado; establecer la prohibición específica de discrimen en el empleo contra esta población.

La exposición de motivos del proyecto establece que “en reconocimiento de la realidad del discrimen contra la comunidad de personas con tatuajes, perforaciones corporales (”piercings”) o cabello teñido es la voluntad de esta Asamblea Legislativa, en cumplimiento con los preceptos constitucionales de igualdad ante la ley y dignidad del ser humano, erradicar todo tipo de discrimen en el empleo por este motivo”

La portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén, se expresó a favor de la pieza legislativa. “El discrimen basado en el aspecto a la apariencia física de una persona aún no cuenta con una prohibición expresa en nuestra jurisdicción… El Proyecto de la Cámara 1270 tiene el objetivo de establecer mecanismos legales para prohibir el discrimen por la apariencia física de personas que tienen tatuajes, perforaciones corporales y/o colores no tradicionales o naturales en el tenido del cabello… La medida crea causas de acción para permitir que las personas que se enfrentan al [discrimen por la apariencia física] puedan realizar reclamaciones en los foros pertinentes”.

También, se le dio paso la Resolución Concurrente del Senado 45 del portavoz de la mayoría, Javier Aponte Dalmau, para manifestar el más enérgico rechazo de la Legislatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a la política racista y excluyente establecida por el Estado de Florida mediante la aprobación del “Stop the Wrongs to Our Kids and Employees Act” (Stop WOKE Act).

La medida señala que dicha decisión “ha permitido, entre otras cosas, la censura y eliminación de enseñanzas y literatura que resalte la lucha contra el discrimen y a favor de la cultura, identidad y nacionalidad puertorriqueña en los salones de clase de dicho estado”.

En un turno, Aponte Dalmau enfatizó que lo que propone la medida es enviar “[un] mensaje de este cuerpo a la Asamblea Legislativa Estatal del estado de la Florida haciendo referencia al repudio y al discrimen que este tipo de política constituye… Toda expresión que se haga en repudio de este tipo de política pública discriminatoria [es válida y] tenemos que alzar la voz”.

En la misma línea, Rivera Lassén, expresó que “estamos de acuerdo con la medida y cuenta con nuestro apoyo; y entendemos que se debe pasar para repudiar de manera enérgica las políticas retrógradas bajo premisas racistas y estereotipadas, que solo alimentan y perpetúan el odio y la violencia hacia las comunidades y minorías”.

De otro lado, se aprobó el Proyecto del Senado 871 del senador novoprogresista, Carmelo Ríos Santiago, que buscan enmendar “Ley de Armas de Puerto Rico de 2020″ para aclarar que la excepción de expedir una licencia de armas para agentes de la Policía de Puerto Rico de 18 años o más aplica no solamente a los miembros del Negociado de la Policía, sino también a los miembros de la Policía Municipal. A la vez, se le dio paso al Proyecto del Senado 875 presentado por petición a través del senador novoprogresista, Gregorio Matías, para enmendar el “Código Municipal de Puerto Rico” con el fin de redefinir el concepto de policía auxiliar, tanto como su alcance.

A la vez, fueron aprobados el Proyecto del Senado 1115; el Proyecto del Senado 282 en su concurrencia; la Resolución Conjunta del Senado 344; las Resoluciones del Senado 593, 747 y 748; el Proyecto de la Cámara 1207 y en su reconsideración el Proyecto de la Cámara 1418.