Radican interdicto y piden revocación de permisos de proyecto en Aguadilla

Los integrantes de la organización Salva Aguadilla anunciaron el miércoles la radicación de un interdicto contra las empresas y el arquitecto del proyecto The Cliff en el municipio de Aguadilla.

“De acuerdo con los documentos utilizados por las agencias y certificados como verdaderos por el arquitecto proponente y el profesional autorizado, en el lugar propuesto para el proyecto no hay bosques, no existen comunidades ecológicas de valor, no hay valores naturales que proteger, no hay mogotes, no hay cuevas, no hay acuífero, no hay conexión entre el predio y sus alrededores y no se anticipan impactos ambientales significativos ni durante o luego de la construcción. Todo esto a pesar de que el proponente no llevó a cabo estudios ecológicos ni geotectónicos y, de hecho, no hubo ningún estudio técnico previo al movimiento y nivelación del terreno”, dijo el ecólogo Ariel Lugo en conferencia de prensa.

Por su parte, el biólogo José Chabert sostuvo que “el desarrollador realizó movimiento y remoción de corteza terrestre y destruyó un hábitat de alto valor ecológico y el mogote, sin evaluación, sin respeto a la Ley de vida silvestre ni a las instrucciones de las agencias”.

Entretanto, el ingeniero José Izquierdo mencionó que “el estudio de suelo se limita al diseño de la zapata y los muros de contención. Indica que el desarrollador debía contratar un ingeniero geotécnico para trabajar la zapata y muros de contención. El estudio no habla de desmonte, ni de movimiento de tierra, ni de impacto en el mogote, ni en la estabilidad del terreno.

Asimismo, el ingeniero Nelson Mattei explicó que “el Permiso de Construcción fue otorgado por OGPe a pesar de no cumplir con los requerimientos establecidos por las diferentes entidades gubernamentales. El Documento Ambiental correcto requerido para un proyecto con estas características es una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), lo que a su vez requerirá la consulta a las entidades concernidas del Gobierno Federal”.

Los presentes concluyeron que se necesita forzosamente una Declaración de Impacto Ambiental y que los permisos del proyecto The Cliff son nulos y deben ser inmediatamente revocados.

Municipio de Aguadilla no tiene reparo con que se otorgue tiempo adicional para que compañía complete trabajos de demolición

El Municipio de Aguadilla dejó saber al Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla que no tiene reparo con la petición realizada por la empresa desarrolladora de un potrero y un gazebo en el área del Muelle de Azúcar para que se les concediera tiempo adicional para demoler la estructura.

Mediante una moción con fecha del 21 de febrero, el municipio respondió a la petición realizada el pasado viernes por la empresa Aguadilla Pier Corp. Sin embargo, mostraron preocupación ya que mediante las fotos suministradas a los medios de comunicación no han visto la demolición del potrero que se ordenó por medio del tribunal.

“Sostuvimos una comunicación con el Sr. Alcalde relacionado a la solicitud de la parte demandada el cual nos indicó que no había reparo a que este Tribunal le conceda 20 días adicionales toda vez que es evidente los trabajos de demolición sobre la estructura denominada como gazebo o casita”, lee el documento publicado por el medio Bonita Radio.

La compañía Aguadilla Pier solicitó al tribunal que se le otorgue tiempo adicional para completar los trabajos de demolición del gazebo y potrero sobre la Cueva Las Golondrinas en el área del Muelle de Azúcar.

Según indicó la propia empresa, solicitó al al tribunal de 20 a 30 días adicionales para completar los trabajos.

“Al cumplirse 5 días desde que iniciamos los trabajos de demolición de las estructuras ubicadas cerca del Muelle del Azúcar, hemos continuado de manera ininterrumpida los mismos específicamente con la remoción del techo de madera del gazebo. Dado la naturaleza de los trabajos se solicitó mediante Moción al Tribunal que se nos concedan 20 a 30 días adicionales para culminar los trabajos de forma planificada y ordenada cumpliendo con las recomendaciones del DRNA”, lee la comunicación.

El Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla ordenó que la construcción de un potrero y un gazebo que se lleva a cabo en el área del Muelle de Azúcar sea demolida por no contar con los debidos permisos luego de que el municipio radicara una moción injuction estatutario en contra de la compañía Aguadilla Pier Corp. y el desarrollador Carlos Román González.

El juez Johnny Reyes Villanueva determinó que la demolición de las estructuras del gazebo y establo que fueron construidas sin los debidos permisos en la finca situada en la Carr. 4458, km. 0.4 Interior, Bo, Borinquen en Aguadilla se debe hacer en un término de siete días.

La demanda de injunction estatutario fue presentada el 7 de septiembre de 2022, por el Municipio Autónomo de Aguadilla representado por el alcalde Julio Roldán Concepción.