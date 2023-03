Niegan maltrato padres de bebé de dos meses que recibe asistencia médica por fractura craneal y en las costillas

Suheily López y Bryan Nieves, padres del bebé de dos meses que se encuentra bajo la custodia del Departamento de la Familia luego que se le diagnosticara fractura, sangrado interno y sarna humana, aseguran que el infante no ha sido maltratado.

“No sé cómo llegó a este extremo porque los vecinos saben cómo yo soy, al lado vive mi tía y sabe cómo yo soy. Yo soy una madre buena”, dijo a Telenoticias Suheily López, madre del infante.

López había llevado el bebé al hospital Menonita de Caguas el sábado luego que se percatara que tenía la mirada perdida. La noche anterior, el padre del menor se quedó cuidado al niño mientras esta echaba gasolina. Sin embargo, López indicó que al regresar todo estaba normal.

“El sábado el nene se estaba quejando, estaba lloroso, estaba quejándose del cuellito y de la cabecita y él es bien inquieto. Cuando yo lo cojo se mueve mucho. Luego lo toqué y le sentí la parte de atrás blandita y yo le dije a mi esposo, mira al nene se le siente la cabeza blandita, ¿se te cayó o algo? y me aseguró que no”, explicó.

En tanto, el pequeño presenta fractura craneal y en las costillas, sangrado interno y un posible diagnóstico de sarna humana. Actualmente continúa recibiendo asistencia médica en el Centro Pediátrico de Río Piedras y su condición es estable.

Las autoridades, por su parte, indicaron que la pareja no tiene querella de violencia de género ni maltrato infantil.

“Mi preocupación es que se lo den a otra familia y no quiero, por que yo como madre responsable… si fuera otra madre no le importara y no llevaba a su hijo al hospital y yo soy madre primeriza y uno se preocupa por su hijo. Ese nene es mi adoración”, dijo López.