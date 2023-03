El reparto de ‘Creed III’ habla de sus conexiones personales con los personajes y sus inspiraciones

La tercera entrega de la saga cinematográfica continúa la historia del hijo de Apollo Creed, interpretado por Michael B. Jordan. Hemos visto a Adonis, alias Donnie, a lo largo de las dos primeras películas hacerse un nombre en el mundo del boxeo, y al principio de esta película, está volando alto. Pero las cosas empiezan a cambiar cuando entra en escena un viejo conocido: “Diamond” Dame Anderson, interpretado por Jonathan Majors.

La receta del éxito entra en juego en “Creed III” como lo hizo en las dos primeras películas. Tenemos un reparto de primera: Jordan, Majors y Tessa Thompson dirigen la historia. Tenemos las espectaculares escenas de lucha que se anuncian en el tráiler de la película y, sobre todo, el espíritu de la franquicia “Rocky” que sigue vivo a través de diferentes puntos de vista.

Lo que es diferente esta vez, sin embargo, es que Jordan se pone detrás y delante de la cámara para dirigir y protagonizar esta última entrega. En una rueda de prensa mundial, Jordan hace referencia a su émomento y su admiración por el director de “Fruitvale Station” y “Creed”, Ryan Coogler, como parte de la razón para hacer el cambio creativo.

“Creo que cuando (Ryan) me dijo: ‘Mike, tú también puedes hacer esto’, fue cuando se plantó en mi cabeza la primera semilla de que quizá algún día podría dirigir”, recuerda Jordan. “No sabía cómo iba a ser la película... Hicimos Creed y llegó Creed II. Steven (Caple Jr.) saltó a la silla de director y tuvo esa experiencia. Y a medida que fuimos creciendo, la tercera me pareció el momento perfecto para ponerme detrás de la cámara”.

Jordan también habló con otros actores-directores además de su representante y Coogler para conocer algunas opiniones, entre ellos Jon Favreau, Bradley Cooper y Denzel Washington.

“El gran reto para mí: Estar detrás y delante de la cámara simultáneamente. Esas personas han tenido éxito haciéndolo, y a veces siendo su primer proyecto también”, dice Jordan. “Eso me ayudó a saber qué esperar, aunque no había nada que la gente pudiera decirme para prepararme para el viaje. Era una de esas cosas que tienes que vivir y superar. Es lo más difícil que he tenido que hacer hasta ahora, pero al mismo tiempo, me sentí más vivo haciéndolo”.

La evolución de la serie y de los personajes no se detiene en el Donnie de Jordan. La Bianca de Thompson -la cantante que conquistó el corazón de Donnie en sus comienzos- ha sido un elemento básico de la serie durante las tres entregas. A lo largo de la trilogía, vemos a Bianca, que sufre una pérdida progresiva de audición, crecer como madre, compañera de Adonis, músico y fuente de fortaleza.

La actriz recuerda el trabajo con Coogler como una “coautora” colaborativa para su personaje, y eso se ha ampliado con cada creativo detrás de la cámara, y dentro de ella misma a lo largo de los 9 años que ha participado como Bianca.

“Lo que me parece fascinante es la forma en que nuestro crecimiento, nuestro crecimiento personal como personas, se comunica dentro de los personajes”, explica Thompson. “Es algo único. En cierto modo estamos separados, pero creo que algunas de las cosas a las que se enfrentan nuestros personajes, y algunas de las cosas a las que Mike y yo nos enfrentamos personalmente, podemos explorarlas en el contexto de estas películas. Eso es realmente un regalo”.

El Damian interpretado por Majors, o Dame, es el nuevo personaje que entra en el ring con “Creed III”. Su relación con Donnie se remonta a cuando eran niños. Sin embargo, Dame ha pasado los últimos 18 años de su vida entre rejas y Donnie incluso estaba allí cuando fue arrestado. Y vemos que no pasa mucho tiempo antes de que los viejos amigos se conviertan en viejos enemigos, con otro adecuado papel de villano para el actor.

Sin embargo, esa animosidad se mantiene delante de la cámara: Majors habla mucho de meterse en el espíritu de la película, y el director Jordan ayudó a cimentarlo a nivel personal. El nombre de Dame estaba abierto a cambios, y Majors aprovechó la oportunidad para lanzar su apellido materno, Anderson, como una opción para su personaje. Jordan estuvo de acuerdo.

“Uno de los mejores momentos de la experiencia fue cuando Mike dijo que sí a eso”, dice Majors. “Y luego, cuando entré, el día del combate y habíamos hecho toda la preparación... estás un poco nervioso, te pasa algo, pero miras ahí fuera y ves a Adonis. Y ves a Anderson. Y ese tipo de implicación, ese tipo de, oh, estamos aquí ahora, este soy yo, somos nosotros. Eso fue un gran regalo de mi director, y mantuvo el proceso más osado”.

En “Creed III” vemos cómo la dinámica entre Dame y Donnie cataliza hacia una secuencia de entrenamiento y luego hacia el ring. Es la fórmula que ha mantenido viva la franquicia, y de la que el público no se cansa. Sin embargo, en esta película se aprecian algunas influencias nuevas de su director y su amor por el anime, con parte de su inspiración en las escenas de lucha de la película y en la conexión más profunda entre Dame y Donnie.

A Dame le mueve el deseo de libertad y, en la rueda de prensa, Majors incluso cita la inspiración en la situación de su padrastro, entre otras influencias, para conseguirlo. Para Bianca, esta serie de películas sigue girando en torno a las relaciones. Thompson cita las muchas relaciones -tanto dadas como elegidas- a través de esta franquicia como cimiento de la idea de elegir la pareja adecuada para tu “proverbial anillo”.

En cuanto a Donnie, las tres películas han servido de historia de origen para el joven boxeador, que se encuentra en Filadelfia, Rusia y ahora de vuelta a casa, en Los Ángeles, para “Creed III”. Y al igual que Rocky Balboa mostró la Ciudad del Amor Fraternal en “Rocky”, Jordan quería mostrar partes de Los Ángeles para esta película.

“Hollywood fue el primer apodo que le pusieron cuando se fue a Filadelfia”, concluye Jordan. “Así que me pareció muy poético volver de esa manera”.

