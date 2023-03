Alcaldes se reúnen con director de la Junta de Control Fiscal

El presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, Luis Javier Hernández Ortiz junto a la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario se reunieron hoy miércoles, con el nuevo director de la Junta de Supervisión Fiscal, Robert Mujica.

Esta reunión se llevó a cabo para que se enmiende el plan fiscal con el fin de garantizar los servicios esenciales de los municipios. Ya que desde el 2016, se ha visto una reducción en el Fondo de Equiparación que asigna el presupuesto de los municipios.

El gobierno central y los municipios presentaron ante la JSF un nuevo mecanismo denominado Fondo de Servicios Esenciales, para cubrir las necesidades de las comunidades como el manejo de desperdicios sólidos, salud y asfaltado, entre otros.

Luis Javier Hernández aseguró que: “ya no es un fondo de equiparación si no un fondo de servicios esenciales, venimos a defender los servicios esenciales”.

Previo a la reunión, el también alcalde de Villalba aseguró que, “El fondo que propone el gobierno central de servicios esenciales municipales no cubrirá todas las necesidades de los municipios. Es un dinero que no retorna los 350 millones, es un recorte de 200 millones de dólares”. Ante esto, Julia Nazario, enfatizó que el dinero del fondo no es para los municipios, si no, para los servicios esenciales.

La alcaldesa de Loíza señaló la importancia de “sentarnos todos en la misma mesa para juntos lograr soluciones en beneficio de Puerto Rico completo”.

“Fue un buen encuentro en términos de llevar nuestro mensaje sobre la importancia de lograr los mecanismos que promuevan el bienestar del país por medio de los 78 municipios. Presentamos la propuesta para detener el colapso de los servicios esenciales tras la eliminación del Fondo de Equiparación. El gobierno y la JSF tienen dos semanas para tomar esta decisión crucial. Espero que la determinación sea en beneficio del pueblo”, señaló Luis Javier Hernández Ortiz.

Por otra parte, Hernández Ortiz mencionó el adelanto de $78 millones de dólares para atender gastos para reparar daños causados por el huracán Fiona. “Estamos cansados de que el gobierno nos coja de tontos, siempre nos ha prometido el millón. Así que si el gobernador firmó el proyecto debió haber hecho la asignación antes de anunciarlo con bombos y platillos” añadió.

Además del presidente de la Federación de alcaldes y la alcaldesa de Loíza, acudieron al evento, el alcalde de Camuy Gabriel Hernández, el alcalde de Bayamón Ramón Luis Rivera Cruz y el secretario de Estado Omar Marrero.

Se estableció que próximamente se coordinarán encuentros adicionales.