Denuncian inacción de Administración de Servicios de Salud contra APS Healthcare

El presidente de la Alianza Puertorriqueña de Psicología (APP), el doctor David Alcalá Pérez, denunció hoy, martes, que la Administración de Servicios de Salud (ASES) y su administradora, Edna Marín, se hacen de la vista larga a pesar de que APS Healthcare (APS) se niega a contratar psicólogos con maestría para brindar servicios de salud mental a la población que se beneficia del Plan Vital.

Esta acción, asegura Alcalá Pérez, es contraria a las disposiciones del contrato que administra APS y que ASES tiene la obligación de fiscalizar y hacer cumplir.

“El contrato que administra APS permite que se contraten psicólogos con maestría, debidamente certificados por la Junta Reglamentadora de Psicólogos. APS, en abierta violación al contrato vigente, solo está contratando psicólogos con doctorado. Eso limita de manera dramática el acceso de la población a servicios de salud mental”, explicó el presidente de la APP.

Alcalá Pérez aseguró que la administradora de ASES, Edna Marín, tiene conocimiento de esta situación y no ha tomado acción. También señaló que, aunque Marín reiteró públicamente en más de una ocasión durante el año 2022 que la red de proveedores del Plan Vital estaba abierta y disponible para cualquier suplidor hábil y certificado de servicios de salud, no fue hasta febrero de 2023 que inició el proceso de contratación de proveedores de servicios de salud mental.

En diciembre de 2022 salió a la luz pública un informe de la propia ASES, con fecha de mayo de ese año y que no se había divulgado, que hace serios señalamientos contra APS. El informe establece que APS y el servicio que brinda a través del Plan Vital tiene “áreas de preocupación claras”. También reveló que unos 15 municipios no cuentan con psicólogos y otros 32 ayuntamientos no tienen psiquiatras.

“Yo emplazo a Edna Marín a que se exprese públicamente y explique por qué permite que APS viole las disposiciones del contrato vigente en detrimento de la salud mental de nuestro pueblo”, concluyó Alcalá Pérez.