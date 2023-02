Alegan que hubo poca asistencia en asamblea general del PPD

Los analistas Guillermo San Antonio Acha y Gerardo “Toñito” Cruz emitieron expresiones sobre la asamblea general que se llevó a cabo el pasado 26 de febrero que se celebró en el Coliseo Rubén Zayas Montañez en Trujillo Alto, para elegir la nueva junta de gobierno del Partido Popular Democrático.

En entrevista para Metro PR, ambos estuvieron de acuerdo que la actividad proyectó una imagen de algarabía y de unidad. Pero, afirmaron que la comparecencia de 3,000 delegados no fue representativa. El ex comisionado electoral Gerardo ‘Toñito’ Cruz aseguró que, “No creo que estemos fortalecidos, yo creo que faltaron delegados. No se movilizaron la totalidad de los delegados que se esperaban. De casi 5,000 mil delegados empezaron a votar menos de 1,800 refleja que faltó movilización. Pero le corresponderá al nuevo presidente en mayo mirar ese resultado para afinar las estructuras locales para ver en que fallamos y fortalecerla de cara a las elecciones del año que viene”. Por su parte, Guillermo San Antonio dijo que eso se debe a que las personas ya no van a este tipo de actividad como antes.

En otro aspecto en el que ambos estuvieron de acuerdo fue que el candidato con la mayor fortaleza es el alcalde de Villalba Luis Javier Hernández. “Muestra fortaleza, muestra mucho arraigo con el resto de los alcaldes que son los que movilizan. Y muestra endosos como el de la exgobernadora Sila Calderón, parece tener el endoso del candidato a comisionado residente Pablo José Hernández Rivera. Lo veo como la persona que va cosechando esa aura de vencedor”, aseguró San Antonio Acha.

Por otro lado, ‘Toñito’ Cruz añadió que solo restaba ver como los delegados movían al electorado popular ya que, para la elección del presidente del partido, que se celebrara el 7 de mayo, podrá votar todo aquel que esté inscrito en el Partido Popular Democrático. “Una cosa es lo que se refleja en las asambleas y otra es lo que se refleja en las urnas”, aseguró.

Para Guillermo San Antonio Acha, los mayores retos son convencer a Puerto Rico de que el partido popular tiene más futuro que pasado. Además, dijo que el partido popular necesita que la juventud vea que el partido tiene futuro. “Creo que el reto es grande porque mucha gente piensa que el partido popular fue un gran partido histórico pero que ya no se ajusta a los tiempos modernos”, concluyó.

Por su parte, Cruz, aseguró que el mayor reto que tiene el partido es completar la estructura. “No es un secreto para nadie que el partido popular democrático va a iniciar el ciclo electoral el primero de diciembre sin haber completado gran parte de su reorganización”, añadió.

Gerardo Cruz hizo énfasis en el código electoral. Afirmó que “hay que establecer una estructura urgente electoral, y aquí no se ha hecho nada que me demuestre a mí que tenemos alguna posibilidad de cambiar el código electoral. El trabajo más importante se hizo en la cámara de representantes y al día de hoy yo no veo ambiente para modificar ese código electoral. Va a haber que competir en las próximas elecciones con aquellas reglas de juego en la manera que el país vio”.

El tema del estatus político de Puerto Rico fue uno que, según afirma Cruz, no se le dio mucho color y no parece estar dentro del campo de visión del partido. Por otra parte, San Antonio Acha abundó que la nueva composición de la junta representa un partido popular más cercano a las comunidades a la diversidad, y que los distintos sectores de la sociedad puertorriqueña que tienen retos, problemas y planteamientos que hacer, están representados en la junta.