Escasez de alimentos en Corea del Norte empeora en medio del COVID

SEÚL, Corea del Sur (AP) — Las organizaciones mundiales se encuentran en alerta este sábado ante la escasez de alimentos en Corea del Norte por la pandemia del COVID-19.

Las especulaciones sobre la inseguridad alimentaria del país han estallado mientras sus principales líderes se preparan para discutir la “tarea muy importante y urgente” de formular una correcta política agrícola.

Informes no confirmados dicen que un número no especificado de norcoreanos se ha estado muriendo de hambre. Sin embargo, los expertos dicen que no hay señales de muertes masivas o hambruna.

Dicen que la próxima reunión del gobernante Partido de los Trabajadores probablemente tenga la intención de reforzar el apoyo al líder norcoreano Kim Jong Un, mientras avanza con su programa de armas nucleares desafiando las intensas presiones y sanciones lideradas por Estados Unidos.

“Kim Jong Un no puede hacer avanzar su programa nuclear de manera estable si no logra resolver el problema alimentario fundamentalmente porque se debilitaría el apoyo público”, dijo Lim Eul-chul, profesor del Instituto de Estudios del Lejano Oriente de la Universidad de Kyungnam en Seúl.

“La reunión se convoca para solidificar la unidad interna mientras se reúnen ideas para abordar la escasez de alimentos”, añadió.

Una reunión plenaria ampliada del Comité Central del Partido de los Trabajadores está programada para fines de febrero. Se desconoce su agenda específica, pero el poderoso Politburó del partido dijo anteriormente que “se necesita un punto de inflexión para promover dinámicamente un cambio radical en el desarrollo agrícola”.

La reunión será la primera sesión plenaria del partido convocada solo para discutir temas agrícolas, aunque a menudo son un tema clave en conferencias más amplias en Corea del Norte. Elevar la producción de granos fue una de las 12 prioridades económicas que el partido adoptó durante una reunión plenaria en diciembre.

Es difícil saber la situación exacta del Norte, que mantuvo sus fronteras prácticamente cerradas durante la pandemia. La escasez de alimentos y las dificultades económicas han persistido desde que una hambruna mató a cientos de miles de personas a mediados de la década de 1990.

En su primer discurso público después de tomar el relevo de su padre como líder a fines de 2011, Kim prometió que los norcoreanos “nunca más tendrían que apretarse el cinturón”.

Durante los primeros años de su gobierno, la economía logró un crecimiento modesto ya que Kim toleró algunas actividades orientadas al mercado y aumentó las exportaciones de carbón y otros minerales a China, el principal aliado y mayor socio comercial del Norte.

Sin embargo, más recientemente, las sanciones internacionales más duras sobre el programa nuclear de Kim, las restricciones draconianas relacionadas con la pandemia y la mala gestión han cobrado un alto precio económico.

Las estimaciones de Corea del Sur sitúan la producción de cereales de Corea del Norte el año pasado en alrededor de 4,5 millones de toneladas, una disminución del 3,8% respecto al año anterior. La producción anual de cereales se ha estancado en alrededor de 4,4 millones de toneladas a 4,8 millones de toneladas en la última década.

Corea del Norte necesita alrededor de 5,5 millones de toneladas de cereales para alimentar a sus 25 millones de habitantes, por lo que suele faltar alrededor de 1 millón de toneladas al año. Aproximadamente la mitad de la brecha generalmente se compensa con compras no oficiales de granos de China. El resto es un déficit sin resolver, dijo Kwon Tae-jin, economista sénior del Instituto privado GS&J de Corea del Sur.

Kwon dice que las restricciones al comercio transfronterizo debido a la pandemia probablemente han obstaculizado las compras no oficiales de arroz de China. Los esfuerzos de las autoridades de Corea del Norte para reforzar los controles y restringir las actividades del mercado también han empeorado la situación, dijo.

“Creo que este año Corea del Norte se enfrenta a su peor situación alimentaria desde que Kim Jong Un asumió el poder”, aseguró Kwon.

Koo Byoungsam, portavoz del Ministerio de Unificación de Corea del Sur, dijo que un número desconocido de norcoreanos han muerto de hambre, pero dijo que el problema no es tan grave como la hambruna de mediados de la década de 1990, que se derivó de desastres naturales, la pérdida de la Unión Soviética. asistencia y mala gestión.

El problema alimentario actual es más una cuestión de distribución que de una escasez absoluta de grano, ya que gran parte del grano cosechado el año pasado aún no se ha consumido, dijeron funcionarios del ministerio.

La inseguridad alimentaria ha empeorado a medida que las autoridades reforzaron los controles sobre las ventas privadas de granos en los mercados, tratando en cambio de limitar el comercio de granos a las instalaciones estatales.

Las severas medidas tomadas por el gobierno de Kim para contener la pandemia proporcionaron herramientas efectivas para imponer un control más estricto sobre los tipos de actividad del mercado que antes ayudaron a fomentar un crecimiento económico más sólido pero que eventualmente podrían erosionar el régimen autoritario del gobierno, dicen los analistas.

Kwon dijo que es poco probable que la actual escasez de alimentos cause muertes masivas porque todavía hay alimentos disponibles en los mercados, aunque a precios altos. Durante la hambruna de mediados de la década de 1990, era difícil conseguir grano, recordó.

Los grupos de seguimiento de Corea del Norte han informado aumentos en los precios del arroz y el maíz, los dos alimentos básicos más importantes, aunque el precio del maíz se ha estabilizado recientemente en algunas regiones.

“Si Corea del Norte realmente ve gente muriendo de hambre y enfrenta un caos, no dirá públicamente cosas como ‘una tarea muy importante y urgente’ para una política agrícola”, dijo Ahn Kyung-su, jefe de DPRKHEALTH.ORG, un sitio web centrado en problemas de salud en Corea del Norte.

Durante la reunión plenaria, Kwon dijo que los líderes probablemente presionarán a los funcionarios agrícolas locales para que aumenten la producción de granos sin presentar soluciones efectivas para la crisis alimentaria. Se establecerán objetivos y los funcionarios pueden ser castigados por no cumplirlos si la escasez de alimentos empeora, sostuvo Ahn.

Yi Jisun, analista del Instituto estatal para la Estrategia de Seguridad Nacional en Seúl, dijo en un informe en enero que Corea del Norte importó recientemente grandes cantidades de arroz y harina de China, aunque es poco probable que acepte asistencia alimentaria de Estados Unidos, Corea del Sur y Japón.