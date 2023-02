Colberg Toro le dice a Toñito Cruz que aprenda a sumar y restar

“Para usted ser comisionado tiene que saber sumar y restar”.

Con esa expresión, el comisionado electoral alterno del Partido Popular Democrático (PPD), Jorge Colberg Toro ripostó críticas del excomisionado electoral de su colectividad, Gerardo “Toñito” Cruz en el sentido de que la Pava no cumplió con enmendar el Código Electoral por lo que en el 2024 correrán un proceso bajo las mismas reglas con las que perdieron las elecciones del 2020.

“Por esa razón es que Gerardo “Toñito” Cruz no es el comisionado del Partido Popular y hubo que sacarlo. Para empezar, para usted ser comisionado tiene que saber sumar y restar. Primero que el PPD —para informarle a él—perdió la gobernación, pero ganó la Asamblea Legislativa —Cámara y Senado— fue el partido que más legisladores eligió en ambos cuerpos. En el caso de la Cámara hubo hasta los otros días, mayoría absoluta. Ahora bien, para usted hacer enmiendas al Código Electoral necesita tener los votos suficientes para aprobar una legislación y un gobernador que la firme. El PPD —por si él no se ha enterado— no tiene ni los votos, ni la gobernación para firmar un Código que quiera unilateralmente aprobar. De hecho, por si tampoco lo sabía, aún sumando todos los partidos de minoría y senadores independientes no hay las dos terceras partes para pasarle por encima al gobernador. Por consiguiente, si usted quiere enmendar el Código Electoral hay una sola forma de hacerlo o jugar para las gradas —que no tiene ninguna consecuencia— o tratar de buscar enmiendas que el gobernador pueda firmar y eso fue lo que nosotros hicimos”, dijo Colberg Toro en el programa Directo y Sin Filtro por ABC Puerto Rico .

En una entrevista con Metro Puerto Rico, Cruz anticipó que una vez inicie el año electoral, el PPD se enfrentará tanto al Partido Nuevo Progresista (PNP) como al resto de las colectividades políticas “con las mismas reglas electorales con las que nos ganaron en el 2020″. Dijo que ve a una colectividad que está tarde para organizarse electoralmente de cara a los comicios de noviembre de 2024.

Ese punto también fue ripostado por Colberg Toro. “De esos últimos dos años, él fue el comisionado electoral en los primeros seis meses de este cuatrienio. No hizo absolutamente nada. Uno de los problemas que tuvo el PPD es que durante el escrutinio no tuvo los funcionarios de colegio. El 90 % de los empleados de la Comisión se fueron de vacaciones y cuando él entró no los trajo de vacaciones. Todo lo que ha ocurrido es que a Toñito Cruz hubo que sacarlo de la Comisión por el desastre que dejó allí, sigue criticando al presidente del partido porque él cree que esa silla es propiedad de él”, reveló el comisionado electoral alterno.

Más aún, Colberg Toro afirmó que Cruz ha estado violando consistentemente el reglamento del partido con sus críticas al presidente de la colectividad, José Luis Dalmau. “Todo lo que se trata es de un personalismo. Si quiere presidir el PPD que se postule. Que radique, la pregunta es si pasaría la comisión evaluadora”, advirtió el funcionario.

Sobre los riesgos para el PPD en el nuevo ciclo electoral, Colberg Toro sostuvo que la colectividad perdió el voto adelantado por 9 %. “Una de las enmiendas acordadas es corregir el error que hubo […] Ahora, mediante acuerdo, los reglamentos van a estar un año antes, queríamos hacerlo por ley, pero una de las personas que se opuso fue él”, reveló.

Por su parte, el comisionado electoral alterno del PNP, Edwin Mundo recordó en el mismo programa (Directo y Sin Filtro) que las elecciones comienzan el mismo día para todo el mundo. “Unos trabajan y otros se dedican a criticar. Es una guerra personal (de Cruz) porque lo botaron. Anda mordío”, dijo Mundo.