Jenniffer González cataloga como “show político” citar a Wanda Vázquez a vista pública

La comisionada residente Jenniffer González Colón opinó el viernes que insistir en la comparecencia de la exsecretaria de Justicia Wanda Vázquez Garced a una vista pública de la Cámara de Representantes es un “show político”.

Vázquez Garced no compareció el jueves a una citación de la Comisión de lo Jurídico que investiga la supuesta paralización de algunos casos en el Departamento de Justicia.

“Yo escuché que van a intentar citarla a través del tribunal, pero ¿qué van a provocar? Cualquier abogado le recomendaría a su cliente que no se incrimine. Y que vaya, pero que no conteste nada y eso me parece más a un show político, una ambición política personal que legítimamente intentar esclarecer o resolver el problema”, dijo González Colón a preguntas de la prensa.

Vázquez Garced, además de enfrentar una acusación federal, es objeto de otra investigación sobre el particular por las agencias estatales.

González Colón entiende que si el objetivo de la Cámara de Representantes es investigar las denuncias, puede utilizar otros mecanismos más allá de citar a la también exgobernadora.

“La preocupación es genuina. Nadie está descartando las cosas que se señalan, pero una investigación que pudiera generar radicación de cargos o hay una investigación criminal ocurriendo simultáneamente, creo que es peligrosa y lejos de abonar a aclarar la situación, pudiera crear personas que han sido víctimas de delito o personas que pudieran ser acusadas. Así que, creo que la recomendación de sus abogados de no asistir se caía de la mata”, dijo.

El presidente de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, Orlando Aponte Rosario, anunció que el cuerpo legislativo acudirá al foro judicial para exigir la comparecencia de Vázquez Garced como parte de su investigación a través de la Resolución de la Cámara 269.