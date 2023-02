Comienza construcción de nuevo terminal en aeropuerto JFK

La Gobernadora Kathy Hochul y la Autoridad de Puertos de Nueva York y Nueva Jersey celebraron hoy un momento clave en la transformación del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy por parte de la Autoridad Portuaria con la colocación de la primera piedra del proyecto de $4.2 billones para desarrollar el nuevo Terminal 6.

El nuevo terminal de última generación de 1.2 millones pies cuadrados en el lado norte del aeropuerto contará con 10 puertas nuevas, incluyendo 9 puertas de fuselaje ancho, y creará 4,000 empleos, incluyendo 1,800 empleos en la construcción.

Este proyecto es la pieza final del JFK Vision Plan en construirse, y completará la transformación del aeropuerto en una puerta de enlace global del siglo XXI.

“Nueva York mantiene su compromiso de brindar a los viajeros una experiencia de primer nivel que incluye servicios de clase mundial, transporte aeroportuario ampliado y simplificado y seguridad de última generación”, dijo la gobernadora Hochul. “El inicio de la construcción del Terminal 6 ofrece una visión completa para la puerta de enlace global modernizada al tiempo que agrega 4,000 empleos a la fuerza laboral de Nueva York. Felicitaciones a todos los que han dedicado años de arduo trabajo para hacer posible este hito histórico”.

El nuevo Terminal 6 es una asociación público-privada entre la Autoridad de Puertos de Nueva York y Nueva Jersey y JFK Millennium Partners, un consorcio que incluye a Vantage Airport Group, un inversionista, desarrollador y administrador líder en la industria de proyectos aeroportuarios globales galardonados, incluyendo el Terminal B de LaGuardia; American Triple I, un inversionista, propietario, desarrollador y administrador certificado de propiedad minoritaria de activos de infraestructura, que tiene una participación accionaria del 30 por ciento en el proyecto; la compañía operadora de bienes raíces de Nueva York RXR; y JetBlue Airways, la aerolínea patrocinadora del proyecto.

JFK Millennium Partners está desarrollando el nuevo terminal en dos fases, con la apertura de las primeras nuevas Puertas de Embarque en el 2026 y la finalización de la construcción en el 2028. La nueva terminal creará un ancla para los viajes de pasajeros en el lado norte del JFK, abarcando los sitios existentes del antiguo Terminal 6 y el Terminal 7. JFK Millennium Partners administrará el Terminal 7 hasta que se demuele la instalación de 50 años para dar paso a la segunda fase de construcción.

La nueva sala de llegadas y salidas del Terminal 6 se sentirá espaciosa, iluminada y aireada gracias a ventanas colocadas del piso al techo y los techos altos en toda la nueva terminal. El arte público inspirador de artistas con sede en Nueva York y los elementos arquitectónicos que representan los puntos de referencia de Nueva York crearán un sentido único del lugar. Los pasajeros disfrutarán de más de 100,000 pies cuadrados de tiendas y comida de clase mundial con restaurantes locales, opciones de bebidas artesanales y tiendas Taste of NY.

La tecnología de punta mejorará la experiencia del cliente con tecnología sin contacto desde el check-in hasta las puertas de embarque y sistemas digitales que agilizarán el viaje del pasajero en toda la terminal. Los sistemas de seguridad avanzados incluirán carriles de seguridad TSA automatizados, sistemas de control de acceso basados en biometría y un diseño flexible para adaptarse a cambios tecnológicos o regulatorios futuros. Una conveniente plaza de taxis, así como áreas designadas para recoger vehículos de alquiler, se compartirán con el Terminal 5, lo que reducirá sustancialmente la congestión del tráfico en el frente de la carretera del terminal y maximizará la conectividad en todo el aeropuerto.

Como parte del acuerdo con JFK Millennium Partners, la Autoridad Portuaria comprometerá $130 millones en fondos de capital para construir infraestructura habilitadora para el nuevo Terminal 6, incluyendo mejoras en la zona de operaciones y mejoras de servicios públicos, como apoyo eléctrico para el proyecto. La circulación mejorada de aeronaves en la zona de operaciones reducirá la congestión y los retrasos, mientras que las mejoras en las carreteras optimizarán el flujo de tráfico del aeropuerto.

Se espera que el desarrollo del Terminal 6 genere más de 4,000 empleos, incluyendo 1,800 empleos unionados en la construcción, y salarios directos de $1,900 millones. JMP se compromete en cumplir y superar el objetivo de la Autoridad Portuaria de una participación del 30 por ciento de empresas comerciales propiedad de mujeres y minorías y crear oportunidades para fomentar y hacer crecer las empresas locales a través del desarrollo. El proyecto del Terminal 6 es parte de la transformación de $18 mil millones de la Autoridad Portuaria del JFK bajo el liderazgo de la Gobernadora Hochul, y es sólo un componente del compromiso total de $30 mil millones de la Autoridad Portuaria para crear instalaciones de clase mundial en todos los aeropuertos de la región. Además de JetBlue, Lufthansa Group también tendrá su hogar en la nueva Terminal 6, operará vuelos internacionales desde varias puertas y creará una experiencia de salón de clase mundial para los huéspedes que viajen en sus aerolíneas, que incluyen Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines y Brussels Airlines.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Kevin O’Toole, dijo: “Durante generaciones, nuestra región ha sido la puerta de entrada de la nación al mundo. Finalmente, con la transformación de JFK International, se convertirá en el aeropuerto que siempre estuvo destinado a ser: una puerta de enlace global de vanguardia que les dice a los visitantes que han llegado a la región más grande de la nación. En JFK, en el Aeropuerto LaGuardia y en Newark-Liberty International, estamos haciendo inversiones sin precedentes en el futuro de nuestra región”.

El director ejecutivo de la Autoridad Portuaria, Rick Cotton, dijo: “Con el inicio de obras de hoy para un nuevo Terminal 6 de última generación, todos los proyectos incluidos en la transformación de $18 mil millones de JFK en una puerta de enlace global de clase mundial están en marcha o completos. Como parte del compromiso de $30 mil millones de la Autoridad Portuaria para transformar los aeropuertos de la región, esta inversión histórica en el JFK es un voto de confianza en el futuro de nuestra región que garantizará que el aeropuerto no sólo siga siendo el más activo del país para los viajeros internacionales, sino que estará entre los mejores aeropuertos del mundo”.

El presidente de la junta de JFK Millennium Partners y presidente y director ejecutivo de Vantage Airport Group, George Casey, dijo: “Es un gran honor desempeñar un papel en la entrega de la visión de la gobernadora Hochul de transformar el Aeropuerto Internacional JFK en una puerta de entrada internacional de clase mundial con un nuevo Terminal 6. La colocación de la primera piedra de hoy celebra la sólida asociación entre la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey y JFK Millennium Partners, refleja el arduo trabajo y el compromiso compartido de nuestro equipo liderado por Vantage para avanzar en esta transformación del terminal de $4.2 mil millones y acelera nuestra entrega de una instalación aeroportuaria extraordinaria que brindará enormes beneficios a la comunidad local, la ciudad y el estado que el Terminal 6 atenderá con orgullo”.

La directora ejecutiva de JFK Millennium Partners y ejecutiva de Vantage, Helena Williams, dijo: “Las grandes ciudades necesitan grandes aeropuertos. Junto con nuestros socios en la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, Vantage Airport Group, ATI, RXR y JetBlue, estamos listos para ofrecer una terminal que transforma la experiencia del huésped, impulsa una actividad económica significativa y crea amplias oportunidades para que las empresas locales propiedad de mujeres y minorías dejen su huella en el Aeropuerto Internacional JFK, a partir de ahora y en los años venideros”.

El CEO de JetBlue, Robin Hayes, dijo: “Hace 23 años, JetBlue lanzó nuestros primeros vuelos desde nuestra casa en JFK, y finalmente se hizo cargo de nuestra moderna Terminal 5, enviando a los clientes a más de 80 destinos. Ahora, en un momento en que JetBlue está listo para crecer significativamente, estamos entusiasmados de invertir una vez más y promover la visión de la gobernadora a medida que construimos el nuevo Terminal 6. A medida que avanzamos en JFK hacia el futuro con una instalación nueva, de última generación y centrada en el cliente, estamos muy complacidos de tener la oportunidad de expandir nuestra presencia con nuevas puertas en un nuevo terminal. El equipo que está elaborando este proyecto se propone desarrollar un terminal que los neoyorquinos, incluyendo los miembros de la tripulación de JetBlue, puedan estar orgullosos”.

El presidente y secretario de ATI, Henry Cisneros, dijo: “La participación de ATI en todos los aspectos del proyecto es una demostración de cómo el principio de inclusión es válido; cómo prepara el escenario para el crecimiento de nuevos negocios, cómo establece un ejemplo para la representación de mujeres, minorías , veteranos y empresas locales en proyectos a gran escala, y cómo demuestra un medio eficaz para crear una economía estadounidense en la que cada sector empresarial pueda servir a la causa de la equidad”.

El presidente de RXR, Scott Rechler, dijo: “Mientras navegábamos una pandemia global y un entorno económico que cambiaba rápidamente junto con nuestros socios en la Autoridad Portuaria, nuestra determinación de alcanzar este hito crítico nunca flaqueó. El nuevo terminal 6 en el Aeropuerto Internacional JFK es otro ejemplo de cómo con la inversión y el ingenio del sector privado en colaboración con el sector público, podemos revitalizar nuestra infraestructura envejecida mientras impulsamos la vitalidad económica. Felicitaciones a la gobernadora Hochul, la Autoridad Portuaria y nuestros socios de JMP por este día histórico”.

El representante Gregory Meeks dijo: “Este es un momento maravilloso para el aeropuerto JFK. La inauguración del nuevo Terminal 6 es otro paso hacia la elevación del aeropuerto como una puerta de entrada global de primer nivel. El proyecto permite la creación de miles de puestos de trabajo que permiten empleo adicional oportunidades para los neoyorquinos. Estamos invirtiendo en la creciente economía de nuestro estado y mejorando nuestra infraestructura mientras ofrecemos tecnología de punta para una experiencia de viaje perfecta para los pasajeros”.

El asambleísta Clyde Vanel dijo: “Estamos entusiasmados, en esta comunidad aeroportuaria, de tener la oportunidad de participar plenamente en este proyecto de infraestructura y ecosistema aeroportuario. Los residentes del sureste de Queens pueden participar plenamente en la economía del aeropuerto, incluida la propiedad y la inversión, oportunidades comerciales, puestos de trabajo de alto nivel y formación”.

La asambleísta Alicia Hyndman dijo: “Hoy, la gobernadora Hochul continúa liderando la carga para asegurarse de que la remodelación del aeropuerto JFK sea una prioridad. El comienzo del Terminal 6 es transformador para este estado y la comunidad del sureste de Queens. La clase mundial nos incluye a nosotros, incluye trabajos sindicales y MWBE. Sabíamos antes de que las palas estuvieran en el suelo que nuestros residentes merecían oportunidades profesionales en esta remodelación en los años venideros. Gracias al congresista Gregory Meeks y al presidente del condado de Queens, Donovan Richards, por su liderazgo, así como a la Autoridad Portuaria.”

El presidente del condado de Queens, Donovan Richards Jr., dijo: “Este es un día histórico para el distrito del mundo y los millones de personas de todo el mundo que vuelan hacia y desde el aeropuerto Kennedy. El JFK Vision Plan, uno de los proyectos de desarrollo económico más grandes de la historia de Queens se está materializando ante nuestros ojos. Desde la creación de 4,000 empleos hasta nuevas oportunidades de contratación para pequeñas empresas locales y MWBE, la remodelación del nuevo Terminal 6 repercutirá en toda la economía de Queens en los años venideros. Gracias a la gobernadora Hochul, la Autoridad Portuaria, el Consejo de Reurbanización del Aeropuerto JFK, los trabajadores que construirán esta terminal y todos los que jugaron un papel para llevarnos a este momento monumental”.

La presidenta del Concejo Municipal de la Ciudad de Nueva York, Adrienne Adams, dijo: “El Aeropuerto Internacional John F. Kennedy es la puerta de entrada a la Ciudad de Nueva York y, para muchos visitantes, a todo el país. La inauguración del nuevo Terminal 6 es un logro histórico para la remodelación del Aeropuerto JFK y mejorará la experiencia de viaje para todos los pasajeros. Es fundamental que las pequeñas empresas, las empresas MWBE y los residentes locales del sureste de Queens y los vecindarios circundantes al aeropuerto se beneficien de las oportunidades económicas generadas por este proyecto. Espero celebrar la finalización del Terminal 6 y todos los proyectos que forman parte de la transformación completa del aeropuerto JFK”.

Selvena N. Brooks-Powers, líder de la mayoría del Concejo Municipal de la Ciudad de Nueva York y presidenta del Comité de Transporte e Infraestructura, dijo: “Aplaudo la inauguración de hoy del nuevo Terminal 6 internacional de JFK. El aeropuerto JFK es un motor económico para la ciudad y para el Distrito 31 del Consejo, y su redesarrollo exitoso ayudará a garantizar que su estado como puerta de enlace global se extienda en el futuro. Es crucial que a medida que avanza este proyecto, el programa cumpla con los ambiciosos objetivos de utilización de MWBE, involucre a la comunidad circundante y aborde las necesidades de los miembros de la comunidad afectados. Espero con interés la finalización del Terminal 6 a través de un proceso que beneficie a todos los neoyorquinos”.

El presidente del Building and Construction Trades Council of Greater New York, Gary LaBarbera, dijo: “La colocación de la primera piedra de hoy para un nuevo Terminal 6 en el Aeropuerto Internacional JFK, representa el comienzo de otra mejora de infraestructura crítica a gran escala que jugará un papel crucial en la revitalización de la economía de Nueva York y creará miles de carreras sindicales de clase media bien pagadas con beneficios. Debemos continuar invirtiendo en estos proyectos que crean oportunidades de carrera sostenibles para los trabajadores de nuestra ciudad, y agradecemos a la gobernadora Hochul por su liderazgo continuo y su firme dedicación para garantizar que estos proyectos generadores de empleo sean la puerta de entrada a una nueva era en Nueva York. Nuestros miembros están listos y esperan aumentar su trabajo para completar este próximo paso en la modernización completa del Aeropuerto Internacional JFK en el centro de transporte ejemplar y de clase mundial que los neoyorquinos y nuestros visitantes realmente merecen.

El presidente y director ejecutivo de Greater Jamaica Development Corporation, Justin Rodgers, dijo: “La remodelación masiva que se está llevando a cabo en el aeropuerto JFK lo restablecerá como una de las principales puertas de entrada internacionales del mundo. La visión de la gobernadora Hochul para el JFK tendrá un impacto a largo plazo en la región metropolitana. Estamos orgullosos de haber ayudado a la gobernadora y su equipo y a los copresidentes de reurbanización de JFK a encontrar empresas pertenecientes a minorías y mujeres en el sureste de Queens para unirse al trabajo”.

Presidente y CEO del Congreso de Construcción de Nueva York Carlo A. Scissura, Esq. dijo: “Estamos encantados de celebrar la inauguración del nuevo y fantástico Terminal 6 del aeropuerto JFK. Mires donde mires en Nueva York, hay otro proyecto transformador en marcha y el Terminal 6 es un ejemplo perfecto de ello. El hito de hoy significa miles de empleos industriales bien remunerados y dará como resultado una mejor experiencia para los pasajeros en uno de los centros de viajes más importantes de nuestra región. Felicitamos a la gobernadora Hochul, a los miembros del Congreso de Construcción detrás del proyecto y a los innumerables socios que ayudaron a dar vida al Programa de Remodelación”.

Remodelación del aeropuerto JFK al unísono con la comunidad local

En el 2018, se formó el Consejo Asesor Comunitario de Remodelación del JFK. El cual está copresidido por el representante de los EE.UU. Gregory Meeks y el presidente del condado de Queens, Donovan Richards, y está compuesto por funcionarios electos, juntas comunitarias, organizaciones comerciales y sin fines de lucro, organizaciones cívicas y líderes del clero de las comunidades locales seleccionadas del sudeste de Queens, suroeste de Queens, los Rockaways y las partes occidentales del condado de Nassau.

Desde sus inicios, el Consejo ha estado trabajando con la Autoridad Portuaria para expandir los esfuerzos de alcance comunitario y desarrollar programas enfocados en la comunidad, asegurando que este ambicioso proyecto solicite comentarios continuos de las partes interesadas locales y brinde oportunidades significativas para las empresas locales, las MWBE, los estudiantes y las personas que buscan empleo.

Esto incluye la programación para avanzar en el compromiso de la Autoridad Portuaria con una meta de contratación del 30 por ciento de MWBE en todas las categorías de trabajo, y un enfoque especial en las oportunidades para las empresas locales en todos los aspectos del programa de Reurbanización de JFK, incluido este proyecto de terminal, que será construido por trabajo sindicalizado bajo un acuerdo completo de proyecto-trabajo. Otras iniciativas de desarrollo comunitario priorizadas por el Concejo se enfocan en oportunidades laborales y programas de desarrollo de la fuerza laboral para residentes locales, alcance y desarrollo de pequeñas empresas y programación educativa para estudiantes locales.

Transformando JFK en una puerta de enlace global de clase mundial

En enero del 2017, se anunció el JFK Vision Plan para transformar el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en el aeropuerto de clase mundial que merecen los neoyorquinos. El Plan de Visión proporciona un marco estratégico para que la Autoridad Portuaria y sus socios reconstruyan, modifiquen y amplíen completamente las instalaciones e infraestructura existentes. El nuevo Terminal 6 se basa en el impulso de los otros tres componentes principales de la transformación del aeropuerto que ya está en marcha. El desarrollo de $9,500 millones de una nueva Terminal Uno de última generación que anclará el lado sur del aeropuerto comenzó en septiembre del 2022. La expansión de $1,500 millones del Terminal 4, dirigida por Delta Air Lines y JFK International Air Terminal, ahora está bajo construcción. Además, la modernización y expansión de $400 millones del Terminal 8, dirigida por American Airlines, que opera la terminal, y British Airways, que se reubicó en el Terminal 8 a fines del año pasado, se completó sustancialmente en noviembre del 2022.

Todos los proyectos de terminales con financiación privada combinados con los proyectos de carreteras, estacionamiento e infraestructura de la Autoridad Portuaria representan una transformación de $18 mil millones de JFK International y una serie extraordinaria de asociaciones público-privadas. La inversión de capital de la Autoridad Portuaria de $2,900 millones está impulsando la inversión privada a una tasa de más de cinco a uno si se tiene en cuenta la inversión privada total de más de $15,000 millones que se ha comprometido en los cuatro proyectos que comprenden el programa completo de remodelación de JFK.