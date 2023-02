CEE anuncia nueva plataforma para radicar endosos de manera digital

La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) anunció hoy, jueves, una nueva plataforma que estrenaría durante el próximo ciclo electoral y que facilitaría la radicación de endosos para candidaturas de manera digital.

Bajo este proceso quedaría eliminado la búsqueda de endosos en papel, ya que según la propia CEE, no estarían implementando ambas alternativas de manera de híbrida.

“Todo aquel andamiaje que se hacía para evaluar, administrar, copiar papeles y pasar juicio sobre ello se elimina del todo porque entonces ahora la plataforma toma ese rol protagónico para que pueda esta hacer todo este tipo de validación”, expresó el director la Oficina de Sistemas de Información y Procesamientos Electrónicos (Osipe), Eduardo Nieves Cartagena, durante la develación del portal.

La presentación mostró cómo el elector podrá anotar su información para endosar a algún partido nuevo o alguna candidatura. Allí tendrá que anotar su pueblo de residencia, edad y los últimos cuatro dígitos de su seguro social, entre otros detalles, para validar su existencia.

No obstante, al ser cuestionado, Nieves Cartagena adelantó que ningún candidato obtendrá información sensitiva sobre la persona que lo endosó.

El portal también requerirá un firma digital que podrá ser llenada mediante una computadora o aparato portátil. Sobre esto, Nieves Cartagena y el presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer, adelantaron que habrán otras alternativas para presentar una firma en el caso de que a una persona se le dificulte.

“El sistema va a permitir capturar una foto del endosante al momento en que estén endosando... Otro cambio que vino en el proceso de reglamentación es que para que la firma que está en el endoso no sea aceptado, tiene que haber unanimidad. Si todos creemos que no es la firma, probablemente no lo es”, sostuvo Rosado Colomer a preguntas de la prensa.

“Nosotros vamos a tener un sistema electrónico del registro general de electores que le enviará un correo electrónico al endosante que entre al registro para confirmar... Si este confirma que sí, no hay junta que lo invalide”, agregó.

Según el funcionario, esta sería el primer anuncio de varios que estará realizando la agencia de cara a las elecciones del 2024 en torno a cambios en el sistema digital para facilitar otros procesos, como la radicación de candidaturas.

“Un módulo adicional se estará desarrollando cuando tengamos candidaturas, que tiene un proceso de radicación comenzando el 1ro de diciembre”, sostuvo el también juez.