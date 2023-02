Anuncian comienzo del controversial proyecto de Bahía Urbana

El comienzo del proyecto de Bahía Urbana, anunciado recientemente por el gobernador, Pedro Pierluisi, fue anunciado ayer oficialmente por la directora ejecutiva de la Autoridad para el Distrito de Convenciones (PRDCA, en inglés), Mariela Vallines, quien aseguró que el proyecto incrementará el portafolio de ofertas que Puerto Rico tendrá para sus visitantes y el público en general.

“La misión principal del Distrito es el desarrollo de parcelas, principalmente eligiendo proyectos que abonen a la oferta de entretenimiento que tenemos disponible en las inmediaciones del Centro de Convenciones”, explicó la directora ejecutiva.

El proyecto de Bahía Urbana, indicó, estará ubicado en las parcelas que albergan actualmente los muelles 6, 7 y 8 en la zona de Puerta de Tierra y combinará elementos de parque pasivo con actividades interactivas.

La directora ejecutiva confirmó a Metro que el proyecto – como recientemente habría reseñado el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) – tendrá un costo de $120,000,000 millones de fondos privados y será operado por un solo desarrollador identificado como Funco, LLC. El proyecto, dijo, estará dirigido principalmente a los turistas que visitan Puerto Rico en cruceros y que no tienen tiempo de visitar otros puntos de la isla aunque enfatizó en que estaría abierto de forma gratuita al público en general.

“La primera fase de ese proyecto establece la instalación de lo que se llamará la Estrella de San Juan, que es un ‘Ferris Wheel’ gigante. También viene un aviario, así como tecnología virtual para recrear el ambiente de bosque tropical y que sea una experiencia que mezcle la realidad con el mundo virtual. Va a incluir un simulador para dar la impresión de estar volando encima de la isla que se llamará ‘Puerto Rico Desde el Aire’”, señaló Vallines.

“Igualmente en esta primera etapa esta la Playa Urbana, que es la primera playa urbana que tendremos en Puerto Rico. Son unas barcazas que se colocan dentro del agua pero que se aseguran que el agua de la playa no se mezcle con la de la bahía para asegurarnos que no haya consecuencias ambientales”, añadió aunque no especificó cómo se logrará.

La directora ejecutiva también explicó que se mantienen conversaciones con agricultores locales y artesanos para que puedan ofrecer sus productos en este espacio.

“Nos interesa que ese visitante tenga la oportunidad de obtener estos productos de primera mano. Intentamos diversificar la oferta tradicional que tenemos en el Viejo San Juan creando lo que nosotros llamamos una experiencia concentrada de lo que es Puerto Rico. Gastronomía, mercado, música, etc.”, señaló.

La construcción, indicó, se realizará en dos fases, siendo la segunda la construcción de una plaza de mercada en la zona de los muelles 6 y 7 con una oferta de productos locales, restaurantes, espacios de venta al detal y una pequeña hospedería de 50 habitaciones que deberá ser completada para 2025.

El término del contrato es a 20 años con la opción de seis posibles extensiones de 10 años cada una con un canon de arrendamiento de $100,000 anuales en los primeros cinco años. Sin embargo, habrá un incremento escalonado de la cantidad hasta un tope de $417,725 anuales y PRDCA recibirá también el 3 por ciento por concepto de ventas netas.

Se espera que el proyecto comience en agosto de este año y culmine en octubre de 2024.

“Es un periodo relativamente corto porque lo que se instalara son cosas prefabricadas y no tomará mucho tiempo levantar esta fase”, indicó Vallines.

Más hoteles

La titular de la PRDCA, indicó que ya se tienen propuestas para otros proyectos que aún faltan por tener el aval de la Junta de Gobierno de la corporación pública, que incluyen el desarrollo de dos torres de apartamentos privados, dos hoteles adicionales que añadirían 250 habitaciones adicionales al inventario hotelero.

Asimismo, otro complejo hotelero de 100 habitaciones adicionales y un centro de entretenimiento en los terrenos que habían sido destinados anteriormente para el Puerto Rico Film District, entre otros.

Metro cuestionó a Vallines si la PRDCA realizó un análisis de viabilidad sobre la demanda de habitaciones para concluir que son necesarios más proyectos de hospederías en la zona.

“Hay una desproporción entre la capacidad del Centro de Convenciones y la oferta de habitaciones, así que para nosotros en este momento es sumamente importante añadir habitaciones al inventario, es una prioridad”, explicó a la vez que dijo que los primeros proyectos pautados incrementaría el inventario de habitaciones de 1,250 actualmente a 1,500.

“Para que tengas una idea, la última convención que hubo en Puerto Rico que fue la de Critical Care Professionals, ocupó la totalidad del Centro y tenían personas hospedándose en El Conquistador en Fajardo porque llenaron todos los hoteles del área metropolitana”, añadió.

Otros proyectos

Vallines indicó que otros dos proyectos se aprestan a comenzar construcción durante este año.

El proyecto del Eco Exploratorio se encuentra actualmente en la etapa de diseño y la etapa de preconstrucción está pautada para comenzar en abril de 2023. Se espera que las labores de construcción culminen en marzo de 2029 con un canon de arrendamiento de $5,000 mensuales más el 5 por ciento de las ventas netas por el término del contrato, que es de 10 años.

“El proyecto del Eco Exploratorio está impulsado por (la meteoróloga) Ada Monzón. Ella logró una aportación del gobierno federal de $16 millones y a eso se le suma un pareo de fondos estatales que se hizo de $4 millones para un total de $20 millones para lograr terminar con esa obra”, señaló la también abogada a la vez que indicó que el mismo estará ubicado en lo que es ahora el estacionamiento del Distrito T-Mobile.

“Ellos tendrán un instituto de resiliencia, darán cursos, es un proyecto de carácter educativo y el estatus está en las etapas finales del diseño, pero tuvieron que volver a la mesa a repensarlo ante el aumento en los costos de materiales para construcción y cumplir con el presupuesto existente”, señaló Vallines.

La directora ejecutiva informó que el Eco Exploratorio se ubicará en un edificio de 60,000 pies cuadrados con cuatro pisos que incluirá las áreas para el uso educativo, así como áreas de exhibición, salas de ensamblaje y usos múltiples, oficinas administrativas y un espacio de cafetería.

El otro proyecto anunciado fue Patria Yard, que ofrecerá una experiencia gastronómica adicional a las que ya tiene el Distrito y ubicará en la parcela conocida como Los Kioskos, frente a los Lagos Salados y el Distrito T-Mobile.

Los inquilinos se encuentran en la etapa final de diseño y el inicio de operaciones está pautado para octubre de 2023 con un contrato de arrendamiento por cinco años a $3,500 mensuales con incrementos hasta un tope de $5,500 en el último año.