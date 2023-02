Tatito Hernández cataloga vista de Jenniffer González en la Cámara como “show político”

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, describió como un “show” político la vista que se llevó a cabo el pasado viernes en la Comisión de Anticorrupción e Integridad Pública donde se citó a la comisionada residente Jenniffer González por sus expresiones de supuesto discrimen político por participar en sus actividades de campaña.

“Comparar un proceso legislativo, con un evento de un show político por parte del Partido Nuevo Progresista, no hay razón de compararlo, no hay manera de un punto de vista de una vista legislativa donde hay un promedio de once a catorce legisladores que componen las comisiones fueron siete representantes del Partido Popular, si vamos a analizar y a ver vistas por vistas, esa vista corrió como fue convocada y participaron los miembros del partido popular, pero eso no fue una vista eso fue un recordatorio al país de qué es y cuál es la fibra de la delegación del PNP en la cámara y el senado”, expresó en entrevista con WKAQ 580.

Sobre la participación de la comisionada residente, el presidente cameral aseguró que esta no tiene carácter para dirigir el país por la manera en que se comportó.

“Ahí la vieron y vieron su carácter y vieron su estilo y yo creo que la gente ya ha pasado juicio de una persona que verdaderamente no tiene el nivel para dirigir el destino de Puerto Rico”, añadió.

Mientras se llevó a cabo la vista el pasado viernes, el presidente cameral se encontraba junto a un grupo de representantes en una visita en Isla de Mona.

Los miembros del Partido Popular Democrático (PPD) que participaron de la vista fueron Héctor Ferrer, quien presidió la misma. Además de Jesús Manuel Ortiz, Deborah Soto, Ángel Matos y Ramón Luis Cruz Burgos.

Durante el tracto de la vista pública, representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) y Ferrer Santiago chocaron múltiples veces debido a las preguntas de este último hacia la comisionada residente, lo que inicialmente provocó que el inicio de la vista se demorara.