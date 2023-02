Senado avala medida para atender el sinhogarismo en Puerto Rico

En aras de erradicar el fenómeno del sinhogarismo en Puerto Rico, el Senado avaló de forma unánime, una medida que busca establecer el Plan del Abordaje al Fenómeno del Sinhogarismo en Puerto Rico.

El Proyecto del Senado 778 de la autoría del senador independiente, José Vargas Vidot y de la coautoría del presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, también busca crear la Oficina de Apoyo a la Población sin Hogar; y establecer el Consejo Directivo de la Oficina.

“Tenemos delante de nosotros una oportunidad extraordinaria de responderle a la historia, llevamos años viendo los semáforos del país cargado de un peaje humano… hoy tengo el privilegio de presentar la pieza legislativa más importante de nuestra oficina. Es el producto de más de 30 años de experiencia de dolor y angustia en las calles de las personas sin hogar en Puerto Rico… Veo en los rostros de la calle las políticas públicas que han fallado… no puedo acostumbrarme a que ese ser humano sea secuestrado por la insensibilidad… sé que muchos de estos temas se han intentado trabajar, sin embargo el tema de las personas sin techos no han sido el objeto de discusión profunda desde el año 2007″, expresó Vargas Vidot durante su turno sobre la medida.

Según la exposición de motivos del proyecto, “durante los últimos años el perfil de la persona sin hogar ha ido cambiando. Lo mismo puede ser un joven, un adulto, una persona de edad avanzada o incluso un núcleo familiar completo”.

Otra pieza legislativa aprobada fue el Proyecto del Senado 373 de la autoría de la senadora por la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP), Marissa Jiménez Santoni, que busca enmendar la Ley del Voluntariado de Puerto Rico a los fines de aumentar a $6,000.00 anuales el tope asignado a los voluntarios en calidad de dietas o viáticos para cubrir gastos razonables de alimentación, de viaje u otros incidentales incurridos por razón del ejercicio de sus funciones o labores como voluntarios, o cualquier reembolso.

“[Con esta enmienda se] busca aumentar de $1,500 a $6,000 el tope asignado a la Ley del Voluntariado de Puerto Rico; esta Ley tiene casi 20 años… Esta enmienda no es un gasto para el gobierno, yo lo veo como una aportación al gobierno, porque estas personas van a atraer su conocimiento, su experiencia y solamente van a estar cobrando una dieta para los gastos que van a ser utilizados por el ejercicio de sus funciones como voluntarios”, aseguró la senadora Jiménez Santoni.

Por su parte, el senador por el Distrito de Ponce, Ramón Ruiz Nieves expresó que “[con esta enmienda] se le hace justicia a esas personas que viajan de la isla a la zona metropolitana o de la zona metropolitana a la isla para dar un servicio con su experiencia y dedicación… Cuando se creó la legislación en el 2004 era otro asunto referente al costo de vida. Ahora, el costo de vida ha cambiado y por eso se justifica el asunto de la enmienda”.

También, se aprobó el Proyecto del Senado 966 de la autoría de la senadora por la delegación del Partido Popular Democrático, Ada García Montes, para crear la Ley de Ajuste Salarial para los servidores públicos de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF); establecer un aumento salarial por la cantidad de $1,000.00 mensuales adicionales al salario actual de los servidores públicos que ocupan los puestos de Oficinistas de ADSEF, Social y Familiar de ADSEF, Supervisores Regionales de Asistencia Social y Familiar de ADSEF y Director Asociado de ADSEF; disponer para que los empleados que se recluten eventualmente para estos puestos comiencen su escala salarial con la aplicación de dicho aumento; eliminar la brecha salarial entre los empleados de las distintas administraciones del Departamento de la Familia.

“Estos empleados de ADSEF hacen una labor titánica, sin embargo, por las pasadas décadas han estado marginados con el pago que se les efectúa. Son empleados a tiempo completo. Fueron considerados como parte del Plan de Clasificación, pero no se les tomó en cuenta por el pago bajito de aumento y ya no podrán acceder al PAN y tampoco al Plan Vital. Son alrededor de 600 empleados con un gran compromiso. Este proyecto busca establecer un aumento salarial para este grupo, que no se catalogan esenciales. Llevan muchos años esperando justicia salarial”, manifestó García Montes.

También, se aprobó el Proyecto del Senado 133 de la autoría de la senadora por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago Negrón, que propone enmendar el Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011 con el fin de eximir los productos de extracción y los productos para la preservación de leche materna del pago del Impuesto sobre Ventas y Uso; y para otros fines relacionados.

“[Esto es] como una contribución adicional a crear la responsabilidad social indispensable para hacer que la lactancia sea una opción cada vez más accesible y viable para las madres puertorriqueñas, ese es el propósito del PS133… El eliminar ese gravamen sobre los artefactos y accesorios que para muchas mujeres son imprescindibles para continuar adelante con el proceso de lactancia”, expresó Santiago Negrón.

El Proyecto del Senado 454 fue enviado a asuntos pendientes hasta que el Departamento de Salud y el Departamento de Justicia presenten su opinión sobre la pieza legislativa. La medida busca proclamar la Política Pública del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en contra de la violencia obstétrica como un asunto de derechos humanos; establecer una causa de acción civil especial por daños surgidos a causa de violencia obstétrica; y para decretar otras disposiciones complementarias.

Otras piezas legislativas avaladas fueron los Proyectos del Senado 581, 784, 974; las Resoluciones del Senado 660, 671 y 683; los Proyectos de la Cámara de Representantes 710, 1062, 1256, 1464 y 1625.