Presidenta del FEI asegura que exsenadora devolvió $10,700 y alcalde todavía enfrenta investigaciones sobre su contratación

La presidenta de la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (FEI), Nydia Cotto Vives, explicó el miércoles que el caso criminal contra el alcalde Arecibo, Carlos “Tito” Ramírez Irizarry no prosperó, porque la exsenadora Maritere González López devolvió los 10,700 dólares que se le pagó por dos meses de trabajo.

“En este caso, mientras estaba el proceso de investigación de los fiscales especiales independientes con uno de los abogados de la defensa, se conversó sobre el hecho de que se reembolsara al municipio lo que pagó a la exsenadora Maritere González, luego de ella haber resultado convicta en los casos que se le habían presentado. La exsenadora devolvió al municipio los 10,700 dólares que recibió de pago por esos dos meses que trabajó con posterioridad a su convicción”, dijo Cotto Vives en entrevista radial (NotiUno).

Cotto Vives rechazó el argumento de que el alcalde “es inocente”, porque no se le presentó un caso judicial criminal. No obstante, a nivel de la Oficina de Ética Gubernamental todavía tiene pendiente una determinación sobre el particular.

“El alcalde ha mencionado que la determinación FEI adjudica este caso, tanto en la esfera criminal como la administrativa lo cual no es correcto. La esfera administrativa le corresponde a la Oficina de Ética Gubernamental en su día adjudicarla. Ética evaluará el caso, de hecho, tienen una investigación abierta”, sostuvo.

Los portavoces del Movimiento Victoria Ciudadana en Arecibo, José Cintrón y Lauce Colón Pérez alegaron que alcalde pagó de su dinero los 10,700 dólares, lo que fue rechazado por el ejecutivo municipal.

Ramírez Irizarry fue referido al Panel del FEI, por mantener bajo contrato a la exsenadora, a pesar de que fue convicta por corrupción.