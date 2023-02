Pedro Julio Serrano asegura que reunión con alcalde de Ponce se realizaría tras acordar que se evaluaría una ordenanza

El activista de derechos humanos, Pedro Julio Serrano, condicionó hoy la reunión con el alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón, a que el ejecutivo municipal ofrezca unas disculpas públicas y considere una ordenanza pública que le envió luego que se dieran a conocer las controversiales expresiones de la primera dama, Miyady Velázquez Pagán, quien tildó a los miembros de la comunidad LGBTTQ+ de “confundidos”.

Serrano indicó que el alcalde incumplió con unos supuestos acuerdos que estableció con Irizarry Pabón durante una llamada telefónica que mantuvieron ayer martes. Alega que en la comunicación, el primer ejecutivo se comprometió con hacer declaraciones en conjunto en un parte de prensa, sin embargo, el equipo de trabajó del alcalde compartió ayer una comunicación donde solo anunciaban una reunión que sostendría con el activista.

“Yo me comuniqué con el equipo del alcalde para ofrecerle una solución, yo no tenía por qué hacerlo porque eso es autoinfligido. Este problema que tiene ahora mismo el alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón y la primera dama Miyady Velázquez Pagán es autoinfligido. Yo le ofrezco dos cosas: reunirme con el alcalde de Ponce, los instrumentos para salir de esta crisis porque ellos estaban ávidos de salir de esto, de este problema autoinfligido y yo le ofrezco los recursos y las organizaciones para así hacerlo”, dijo Serrano en entrevista con WKAQ.

“Tuve una llamada con el alcalde de Ponce en la mañana de ayer. En la llamada el alcalde se disculpó por las expresiones porque dentro en nuestra llamada él volvió a repetir que la homosexualidad era una conducta y que su esposa en algún momento ofreció terapias de amor para personas alcohólicas, adictas al sexo, homosexuales. Y yo le digo ´Alcalde tengo que detenerlo y corregirle´. Esto no es una conducta, esto es una orientación sexual”, añadió el ponceño.

Serrano hizo referencia a las expresiones que realizara la primera dama en el podcast del padre Orlando Lugo donde aseguró que los homosexuales son personas “confundidas”.

“Sí, yo les llamo confundidos, porque en mi experiencia, desde mi vivencia, lo hablo desde mi conocimiento, yo he tenido la oportunidad de trabajar con personas que se sienten limitadas, atadas, abusadas o que escogieron ese método porque fueron abusados a muy temprana edad. La práctica de la homosexualidad. Cuando tú los atiendes son personas dolidas, heridas, violadas, ultrajadas a muy temprana edad”, dijo Velázquez Pagán en entrevista con el padre Orlando Lugo.

Serrano explicó que durante el intercambio telefónico con el alcalde, le recalcó que “las terapias de conversión están en contra de toda la ética de los profesionales de la conducta humana”.

“Así que no se puede dar ningunas terapias de conversión ni de amor porque no hay nada que convertir, no hay nada que cambiar Yo soy perfectamente perfecto, tal y como yo soy. Mi orientación sexual no hay que cambiarla. Él me dice estás en lo correcto, vamos a llegar a unos acuerdos. Vamos a hacer un comunicado de prensa en conjunto con declaraciones suyas disculpándose, con declaraciones mías diciendo los próximos pasos que vamos a hacer y que vamos a hacer dos acuerdos, el acuerdo es vamos a hacer una ordenanza municipal para prohibir el discrimen por orientación sexual e identidad de género en el municipio y vamos a hacer unos adiestramientos a los empleados de la comunidad LGBTTQ+y nos reunimos el viernes”, sostuvo.

“Si ese comunicado de prensa sale de aquí al viernes, si ellos empiezan a redactar la ordenanza municipal para prohibir el discrimen por orientación sexual e identidad de género en el municipio y si ellos confirman que van a hacer el adiestramiento a la comunidad LGBTTQ+ para educar a la comunidad, yo me puedo reunir el viernes y, de hecho, no tengo que ser yo, pero como ponceño siento una responsabilidad con mi pueblo porque el alcalde tiene familiares que son de la comunidad Tiene amigos que son de la comunidad, empleados y tienes ponceños y merecen respeto”, añadió.

Vicealcaldesa de Ponce rechaza que haya hecho acuerdo con Serrano

En tanto, la vicealcaldesa de Ponce, Marlese Sifre, quien supuestamente participó de la llamada con Serrano negó que el alcalde Luis M. Irizarry Pabón, negó que se estableciera un acuerdo con el activista para reunirse el viernes.

Indicó que Serrano sacó de contexto la conversación, y rechazó la supuesta existencia de un preacuerdo como condición para reunirse.

“Es lamentable que se saque de contexto y de proporción una conversación que pudo servir para aclarar cualquier duda de los ciudadanos y exponer la realidad de nuestra Administración Municipal, que siempre ha sido de puertas abiertas y basada la equidad y en el respeto hacia todos, sin distinción de personas. Insto a todos a que den más peso a las acciones, y no a las palabras”, sostuvo Sifre.

La funcionaria explicó que la administración estuvo dispuesta a recibir a Serrano, y que fue este quien solicitó la reunión con el alcalde Irizarry Pabón.

“Quisimos hacernos disponibles para sostener un diálogo, como es el estilo y la política pública de puertas abiertas de nuestro alcalde. En ese ánimo es que atendimos la petición de reunión del señor Pedro Julio Serrano, cónsono con las acciones de nuestra Administración, donde no existe ningún tipo de discrimen ni consideración ulterior para brindar los servicios u oportunidades a nuestros ciudadanos”, manifestó Sifre.