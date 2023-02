Justicia cita a Jorge De Castro Font como parte de la investigación sobre Sixto George

El exsenador y analista político Jorge De Castro Font confirmó hoy, martes, que fue citado como “testigo potencial” en una investigación que realiza el Departamento de Justicia contra el productor de radio y televisión Sixto “George” Díaz Colón.

“Estoy tranquilo [...] Diré toda la verdad como me corresponde. Contestaré todas las preguntas que me quieran hacer”, aseguró De Castro Font en NotiUno 630.

El exsenador está citado como “testigo potencial” para mañana, miércoles, a las 10 de la mañana.

De Castro Font había asegurado en una entrevista anterior que el productor le había ofrecido dinero para que hablara a favor o en contra de algunas empresas y clientes.

“Él (Sixto George) se me acerca y me dice a mí […] ‘te puedo conseguir unos chavitos adicionales [...] Van a haber unos dineros adicionales que te puedo conseguir si hablamos a favor o en contra de distintas empresas, de distintos clientes que yo estoy representando’”, indicó el exsenador en entrevista con Jugando Pelota Dura (TeleOnce).

De Castro Font aseguró le dijo a Sixto George no participaría de su propuesta.

“Estaba en el set que él (Sixto George) dirigía y me falta el respeto y me grita al frente de todo el set […] Y le dije ‘¿Tú estás haciendo esto por lo que te dije los otros días? ¿Que no me iba a prestar para esas preventas que tu haces con tu socio?’”, explicó.

“Yo no me voy a prestar para coger dinero de todas esas cosas que tú estás hablando”, aseguró.

“Directamente me dijo ‘tu vas a hacer más dinero’”, añadió el exsenador.

El pasado 3 de febrero de 2023, un jurado encontró culpable de manera unánime a Sixto “George” de haber cometido extorsión, intento de extorsión y destrucción de evidencia.

Con este veredicto, el productor se expone a un máximo de 20 años de cárcel.

Dado a la determinación, Díaz Colón fue ingresado de manera inmediata a la cárcel hasta que se le dicte su sentencia.