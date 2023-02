Aponte Dalmau asegura ataques a su candidatura están motivados por “el rencor y la venganza”

El candidato a delegado por acumulación ante la Junta de Directores del Partido Popular Democrático (PPD), Javier Aponte Dalmau, respondió a las expresiones que han surgido de parte del excomisionado electoral de esa colectividad, Gerardo “Toñito” Cruz, quien asegura que fue cualificado a la posición sin cumplir con los requisitos reglamentarios del partido.

Aponte Dalmau afirmó que las denuncias son motivadas por el rencor, la sed de venganza y el claro objetivo de desacreditar al presidente del PPD, José Luis Dalmau.

“Desde que anuncié mi disponibilidad para ocupar una posición como delegado por acumulación en la Junta de Directores del PPD, he soportado pacientemente ataques demagógicos dirigidos a descarrilar mi candidatura y hacer daño a nuestro Partido y a algunos de sus líderes. El ex comisionado electoral, Toñito Cruz, y el grupo que le acompaña, han desarrollado una campaña en mi contra bajo la premisa de la vieja escuela política que cree que la forma de adelantar sus ambiciones es mediante la destrucción de los demás. No les interesa el PPD. Les mueve el rencor y la sed de venganza”, afirmó Aponte Dalmau en declaraciones escritas.

Añadió que las denuncias de que no cualifica como candidato se han realizado sin mencionar que la sección del reglamento del PPD que citan es inaplicable y tiene lenguaje confuso. “En su afán pretenden excluirme sin considerar que lo que buscan es arbitrario e inconstitucional y que al único que desean eliminar es a este servidor. Peor aún, llegaron al extremo de impugnar una candidatura sin que la misma se hubiera radicado. Están como aquella canción que decía que ‘se vale to’”, manifestó el también portavoz del PPD en el Senado.

Aponte Dalmau aseguró que los ataques en su contra buscan hacer creer que el presidente del PPD, José Luis Dalmau, ignora las normas para favorecerlo. “El objetivo de ese grupo no es el bienestar del PPD sino el descrédito a nuestro presidente. Obviamente, preferirían que en la Junta de Gobierno hubiera personas que les respondieran a ellos y no a la base popular o que les devolvieran sus contratos y acomodos. Por ello es urgente la reforma dentro del PPD con líderes que busquen unidad y consenso”, puntualizó.

Finalmente, el legislador, quien ocupa el número 9 entre los candidatos a representante por acumulación en las votaciones de este próximo domingo, invitó a los delegados ante la Asamblea General del PPD a “decirle no a los viejos estilos y al revanchismo y a unirse a los que queremos transformaciones profundas en un partido donde haya espacio para todos”.