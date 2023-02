Héctor Ferrer le pide a la comisionada residente que deje a su padre descansar en paz

El representante Héctor Ferrer le pidió hoy a la comisionada residente, Jenniffer González, “que deje descansar en paz” a su padre, Héctor Ferrer, tras declaraciones que hiciera luego de la vista pública de la Comisión Anti Corrupción e Integridad Pública a la que fue citada el pasado viernes en la Cámara de Representantes.

Sus expresiones se dieron en entrevista con Metro Al Mediodía luego que se le solicitara una reacción sobre las expresiones que hiciera González al indicar que jamás pensó que “el hijo de un querido amigo” la pusiera en la posición que estuvo.

“Yo no voy contestar esa insinuación, yo lo que le voy a pedir es que deje a Héctor Ferrer descansar en paz”, dijo Ferrer.

González fue citada ante la comisión luego que un mitin político en Aguadilla insinuara que servidores públicos serían despedidos por ser seguidores de ella.

La vista el pasado viernes, en tanto, se desató un careo con la delegación del Partido Nuevo Progresista, luego que Ferrer intentara cambiar la audiencia a una ejecutiva. Ferrer catalogó el incidente como “circo” y aseguró que interrumpieron los trabajos de la Comisión.

“Le faltaron el respeto a la presidencia de la comisión y a la Cámara de Representantes y uno tiene que coincidir con la gente. Ahí lo que la delegación del Partido Nuevo Progresista hizo fue un circo. Lamentablemente, la comisionada residente, Jenniffer González, luego de que hiciera una afirmación en una actividad en donde dice que los empleados, tanto los empleados públicos como los presidentes de los comités municipales están siendo llamados y recibiendo amenazas con ser despedidos, cuando se pone bajo juramento, la compañera Jenniffer González pues no conoce de los hechos ni quiere dar a conocer los nombres”, sostuvo.

De igual manera, Ferrer aseguró que los nombres que dio a conocer durante la audiencia pública, y que alegadamente participaron en el evento político de González, son públicos y negó que cometiera una violación constitucional.

“Esos nombres que yo di a conocer son públicos. Cualquier persona que se conecte a través de las redes sociales. Incluso, para tú ser aspirante bajo el comité municipal de cualquier partido político, tienes que tener un comité registrado y puedes acudir al Contralor Electoral de Puerto Rico y pueden buscar esos nombres. No se publicó nada que no sea público. Los que están haciendo ese llamado es un ataque político hacia mi persona, pero todo el mundo conoce esos nombres si los busca. Además, si ella (la comisionada residente) contestaba que sí, la ley 115 me permite proteger a estas personas de cualquier tipo de amenazas y discrimen”, señaló.

Indicó, además, que no espera ninguna acción legal de la lista de personas que presentó en la vista y señaló que líderes del partido contrario lo que han estado haciendo es “politiquear” con el asunto.

“No pueden hacer absolutamente nada. El PNP lo que ha estado es politiqueando con el asunto. No tienen ningún mérito legal para levantar una querella o alguna demanda. Todos los legisladores tienen lo que se conoce como inmunidad parlamentaria en la constitución para esto mismo, para que cuando hagan preguntas o expresiones en la legislatura estén protegidos”, apuntó.