Un muerto y cuatro heridos en tiroteo en desfile de Mardi Gras en Nueva Orleans

Policías trabajan en la escena de un tiroteo ocurrido durante el desfile Krewe of Bacchus Policías trabajan en la escena de un tiroteo ocurrido durante el desfile Krewe of Bacchus, el domingo 19 de febrero de 2023. (David Grunfeld/The Times-Picayune/The New Orleans Advocate vía AP) (STAFF PHOTO BY DAVID GRUNFELD/AP)