‘Hello Tomorrow’: Billy Crudup habla de la creación de un mundo y personajes retrofuturos

El pasado y el futuro se dan la mano en la última serie de Apple TV+, ‘Hello Tomorrow’. Protagonizada por Billy Crudup en el papel de Jack, un vendedor optimista y hambriento que, junto con su equipo, promociona multipropiedades lunares en la Luna, la serie ofrece al público una visión de cómo habría sido y podría ser un mundo retrofuturo.

Ambientada en la futurista década de 1950, en la que los artilugios y los robots lo hacen todo por nosotros (y hay una gran cantidad de ellos repartidos por toda la serie), el “sueño americano” y el deseo de una vida mejor se examinan a través de los personajes del programa, interpretados por Alison Pill, Hank Azaria y Dewshane Williams, entre otros. Sin embargo, a medida que estos esperanzados personajes se acercan a lo que quieren, las cosas no son exactamente lo que parecen, y lo que hierve bajo la superficie plantea preguntas sobre lo que queremos de la vida en general, sea cual sea la época.

Para profundizar un poco más en esta nueva dramedia, Crudup -que también es productor ejecutivo de ‘Hello Tomorrow’- se sumerge un poco más en este “fascinante” mundo y en la conexión personal con su personaje.

P: ¿Qué le interesó de “Hello Tomorrow” cuando conoció la serie?

- Recibí una llamada bastante aburrida de uno de mis colegas que me dijo: “Tengo un guión fantástico”. Me lo enviaron y habían incluido toda la iconografía, los pequeños robots y algunos artilugios. Yo estaba como, ¿qué es este mundo de locos? Y en cuanto empecé a leerlo, me encapriché con él... Me sorprendió, de hecho, que hubiera dos personas interesadas en este tipo de narración porque, para mí, era algo muy difícil de llevar a cabo y de un alcance enorme. Es algo audaz y ambicioso, con un aire a “Los Supersónicos” y una filosofía similar a la de “La muerte de un viajante”. Y el personaje de Jack en particular se parecía mucho al lenguaje que usaba mi padre, y (sentí) la oportunidad de encontrar mi versión de Jack.

P: He visto que su padre era vendedor.

- Sí, era sobre todo un buscavidas, pero sí, un vendedor en aquella época.

P: Entonces, ¿tomaste algo de lo que viste de él y lo incorporaste a tu personaje?

- Sí, sin duda. No sé si habría sido capaz de articularlo antes. Era embarazoso cuando éramos más jóvenes porque a mi padre le encantaba la gente y sentía curiosidad por las personas. Tenía todo tipo de formas de relacionarse con la gente que eran horribles para nosotros cuando crecíamos. Pero ahora, cuando reflexiono sobre ello, veo que amaba a la gente, sentía curiosidad por la gente y no le importaba de quién se tratara. Le interesaba tanto Brenda, nuestra camarera en Denny’s, como Tom Cruise, al que acorraló en el estreno de ‘Sin límites’. Así que esa era la característica que quería aportar a Jack en el núcleo de esta narración... Un verdadero afecto por la humanidad en todas sus gamas.

P: Usted actuó en la serie y trabajó mucho con el equipo creativo como productor. ¿Puede contarme algo más sobre lo que hizo entre bastidores?

- Ni siquiera recuerdo haber dicho que quería ser productor; de repente, me convertí en productor y me pregunté: ¿qué se supone que tengo que hacer? ¿En cuántas de estas llamadas tengo que estar? Me resultó muy útil cuando conocí mejor a Amit (Bhalla) y Lucas (Jansen), porque son unos colaboradores creativos brillantes. No se trata tanto de añadir puntos a la trama o de decir que esto funciona o que esto no funciona, sino de interpretar sus palabras y decir: ¿es esto lo que querías? Quiero asegurarme de hacerlo de la forma más auténtica.

Tuvimos un diálogo fenomenal sobre eso. Entonces durante la edición como productor, hay una oportunidad de decir: Oye, ¿no había una toma rara que hicimos en la que todo el mundo estaba como, no sé si eso funcionará... Puedes poner eso y ver si funciona? Y de vez en cuando funcionaba. Así que una parte de ello es mi influencia sobre qué y cómo creo que hay que representar a los personajes.

P: Stephen Falk (guionista de “Hello Tomorrow”) habló precisamente de su personaje y de la dinámica del reparto y se refirió a la experiencia teatral de algunos de los actores como una ventaja para la serie. ¿Qué opina al respecto?

- Porque esta obra es un gran espectáculo... Es una gran fábula americana. Hay muchas cosas que tratar y muchas piezas en movimiento, y se necesita una verdadera colaboración. Todos tenemos que estar de acuerdo y formar parte de un equipo para que algo así funcione de una manera que, esperemos, sea agradable y, como mínimo, productiva. Y hay algo que ocurre en el teatro que no siempre sucede en el cine y la televisión... En algunas películas y programas de televisión, nunca llegas a conocer a todo el reparto, francamente, hasta que estás en el estreno.

Pero nuestro director de casting fue Doug Aibel, que dirige una compañía de teatro aquí en Nueva York llamada Vineyard Theatre, a la que estoy muy unido. Pudimos traer a muchos actores que tenían la misma ética de trabajo que yo sentía que yo tenía y que quería aportar a este material. Quizá Stephen se refiera a eso cuando habla de ello. Fue un esfuerzo de cooperación hacerlo todo juntos.

P: Su personaje, Jack, es mucho más de lo que parece. ¿Cómo se interpreta a alguien que en cierto modo interpreta un papel de sí mismo?

- Bueno, interpretarlo es de lo más estimulante. Es un pequeño baile que haces con la cámara, el director de fotografía y el director para crear momentos de los que el público es testigo, pero los otros personajes no. Así que verás tomas en las que estoy teniendo una conversación con Nick (Podany), que interpreta a Joey, y estamos teniendo una discusión muy entusiasta y optimista; entonces él se da la vuelta y la cara de Jack desaparece. [Joey] nunca tendría la oportunidad de verlo, pero el público sí.

Así que tener esas dos cosas sucediendo en tiempo real es algo maravilloso de interpretar, porque ese tipo de contradicciones pueden promover todo tipo de creatividad ingeniosa y, a veces, cosas que nunca serías capaz de articular. Da lugar a momentos de inspiración que no podrían darse con otro material.

P: Hemos visto diferentes series y películas que analizan el “sueño americano”, como es el caso de “Hello Tomorrow”. Pero, ¿cuál es el punto de vista de esta serie?

- No sé si han resuelto la cuestión. No sé si concluyen con un punto de vista... La serie en sí sigue planteando la pregunta: ¿Es esto lo que queremos? Si fuera así en el futuro, ¿sería esto lo que queremos? Si fuera así en el pasado, ¿habría sido eso lo que queríamos? ¿Cuál es el punto óptimo para estar contentos siendo un país con enormes capacidades y con enormes defectos? ¿Cómo mejoramos las cosas y cómo reconocemos lo que tiene de glorioso?

Creo que esas son las preguntas que sigue planteando el programa. Y como entretiene con su trama y sus personajes, creo que cuando acabes de emocionarte con ella, empezarás a reflexionar un poco sobre cuál es tu punto de vista al respecto.

Los tres primeros episodios de “Hello Tomorrow” ya están disponibles en Apple TV+.

10

episodios tendrá la primera temporada de ‘Hello Tomorrow’.