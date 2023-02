Unen esfuerzos en búsqueda de frenar la violencia en varios municipios

Esta semana se llevó a cabo una cumbre de seguridad en Mayagüez como resultado de los incidentes de violentos que se han registrado en los pasados días en algunas viviendas públicas.

Luego del incidente violento, en el que dos policías resultaron heridos en una balacera que ocurrió la semana pasada en Mayagüez y un contingente de efectivos ocuparon sobre 15 residenciales, el Comisionado de la Policía, Antonio López, recabó el apoyo de los mayagüezanos para colocar en vigor un plan, que incluye tanto el componente de Ley y Orden, como el de apoyo a las comunidades para que se conviertan en un brazo de la uniformada en la lucha contra el crimen.

En el evento asistieron líderes de los 18 residenciales públicos de Mayagüez conjunto al alcalde interino, Jorge Ramos Ruiz, el Comisionado de la Policía, Antonio López, el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Alexis Torres, el Administrador de Vivienda Pública, Alejandro Salgado, entre otros.

Tanto el Comisionado y el secretario de seguridad aseguraron que la policía mantendrá todas las unidades especializadas, así como el personal necesario para llevar paz y tranquilidad, que necesitan los vecinos de los residenciales públicos de Mayagüez y de todo Puerto Rico.

El administrador de Vivienda Pública, Salgado, destacó que el gobierno central con la ayuda y colaboración del municipio de Mayagüez y el alcalde Ramos Ruiz, realizan distintos esfuerzos e iniciativas para evitar la incidencia criminal en los complejos de vivienda pública.

“Agradezco que el alcalde nos recibiera en sus oficinas y juntos repasáramos las distintas situaciones que se han registrado en las últimas semanas y los planes de trabajo, que unidos al componente de seguridad pública estatal y municipal, se realizan para devolver la tranquilidad que los residentes de los complejos de vivienda necesitan”, expresó Salgado.

En cuanto al municipio de Quebradillas, la directora de la Oficina Asistencia a Víctimas del Crimen, Wilma Nieves, relató que reciben casos de violencia a través de referidos, pero que la mayoría llegan a la policía estatal y municipal y no los refieren al programa.

Nieves destacó que el municipio actualmente cuenta con solo dos policías en el cuartel local, lo que dificulta el atender caso de violencia en el pueblo. Incluso, añadió que si hubiera más personal se podría entender mejor la situación y se lo podría brindar más ayuda a la ciudadanía.

“Es una realidad en nuestra sociedad y lamentablemente no se visibiliza lo suficiente porque por más esfuerzos que se hagan nunca va a ser suficiente y a veces los recursos son limitados… todo el mundo opina, pero la realidad es que sin fuerza de la policía no se puede manejar, no se puede canalizar porque al final del camino lo primero que queremos es salvar vidas. Después viene lo demás, pero son múltiples situaciones a nivel social ocurriendo a la vez”, mencionó Nieves.

Por otro lado, desde el lunes pasado, los agentes de la Policía Municipal de Peñuelas comenzaron a utilizar cámaras corporales “body cams” durante sus intervenciones como medida para fortalecer su función.