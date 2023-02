Presidentes municipales del PNP denuncian “persecución política” por parte de Héctor Ferrer

El presidente de la Federación de Futuros Alcaldes Progresistas (FFAP), Josean González, tildó de “persecución política” las acciones del representante por el Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer Santiago, durante la vista pública de la Comisión Anticorrupción e Integridad Pública.

Además, González cuestionó la necesidad que tuvo Ferrer Santiago de mencionar públicamente a un grupo de presidentes municipales del PNP.

“En el PNP no utilizamos los organismos gubernamentales para reclamar listado de afiliados al Partido Popular Democrático. Eso hizo Héctor Ferrer cuando, en medio de una vista pública, empezó a pedir listado de miembros de nuestro partido. No sé si se trata de inexperiencia, mal asesoramiento o sencillamente lo quería hacer desde un principio, pero eso se cataloga como ‘carpeteo politico’ y en Puerto Rico eso no es legal”, expresó el también presidente municipal del PNP en Peñuelas.

Ferrer Santiago presidió una vista pública ayer, viernes, sobre las expresiones que hiciera la vicepresidenta del PNP y comisionada residente, Jenniffer González Colón, durante una actividad política a finales del mes de enero.

“No vamos a tolerar esto. Puerto Rico no es la Federación Rusa, Cuba o Venezuela, donde los dictadores persiguen a sus oponentes abiertamente. Esto es Puerto Rico donde impera la ley y el orden. Aquí el carpeteo es ilegal”, añadió González.

El líder estadista aseguró que se encuentra en reuniones con otros funcionarios del partido para trazar acciones legales contra el presidente de la Comisión Anticorrupción e Integridad Pública de la Cámara de Representantes.

“En los próximos días informaremos de los pasos a seguir para proteger a nuestros afiliados”, culminó diciendo.