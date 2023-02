Rodríguez Veve asegura proyecto sobre licencia menstrual provocaría que los patronos contraten menos mujeres

La senadora del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, mostró su rechazo al proyecto radicado en el Senado de Puerto Rico que busca crear una licencia para mujeres y personas menstruantes en el área laboral con paga por tres días.

Según la senadora, este tipo de medida provocaría que los patronos tomen la decisión de contratar más empleados varones para evitar pagar este tipo de licencia.

“Es fundamental que discutamos si un proyecto como este es beneficioso o no para las mujeres. Imagínese que en una empresa que tenga 10 empleados, siete son mujeres...¿No me digas? ¿De verdad? ¿Las siete mujeres se van a ausentar tres veces al mes? Las siete, porque las siete menstrúan y sencillamente el proyecto no dice que la licencia se puede usar para condiciones médicas específicas que tengan que ver con la menstruación, es decir se puede usar por el hecho de menstruar”, expresó en un video publicado en su Facebook.

La senadora indicó en en caso de que todas las mujeres de una empresa se ausenten al mismo tiempo esto podría provocar que los patronos tengan que cerrar sus negocios.

“¿No provocaría que los patronos no tengan una razón para no querer contratar a las mujeres? Lo lógico es que un patrono diga, espérate déjeme no contratar a las mujeres o contratar menos mujeres porque si se me van a ausentar tanto por ciento de mujeres al mes y no voy a tener cómo operar el negocio o me va a afectar la operación del negocio, definitivamente un proyecto como este es un desincentivo para emplear mujeres en el lugar de trabajo”, añadió.

El Proyecto del Senado 1052 es de la autoría de la senadora Ana Irma Rivera Lassen y el senador Rafael Bernabe ambos del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en conjunto con la senadora Gretchen Hau del Partido Popular Democrático (PPD).

Esta semana durante una vista pública de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales, diversas agencias del gobierno manifestaron reservas con el Proyecto del Senado 1052.

En su turno, la procuradora del Trabajo, Nahiomy Álamo, dijo que “a pesar de que la Exposición de Motivos habla sobre la dismenorrea y padecimientos relacionados a la menstruación, el texto dispositivo del proyecto de ley en ningún momento señala que el tiempo que podrán utilizar las mujeres y personas menstruantes deberá ser para atender dolores o padecimientos relacionados a la menstruación o condiciones de salud que agraven sus efectos”.

Además, la deponente del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) sostuvo que tal y como está redactado el proyecto, la licencia podrá ser utilizada todos los meses por el hecho de ser mujer o persona menstruante sin importar si se está menstruando. “Es un trato especial para estas personas sobre el resto de los trabajadores ya que tendrán tres días con paga mensuales que no tienen que ser justificados. El proyecto tampoco requiere que sean utilizados de forma consecutiva, por lo que podrían utilizarse a discreción de la persona beneficiaria en cualquier momento del mes y de manera fragmentada”.

A preguntas de Rivera Lassén, la Procuradora del Trabajo dijo que se debe justificar en la medida el por qué una mujer está recibiendo una licencia. “Si se le va a pagar tres días mensuales debe tener una razón. El texto actual no lo señala. La redacción actual es sumamente general. Puede tener vicios de inconstitucionalidad. Debe estar claro que esta licencia menstrual es por motivo de la menstruación. No está claro así en el texto de la medida”, explicó.

En la misma línea, Diocelyn Rivera en representación de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) expresó reservas sobre la medida como está redactada. “La OATRH considera que otorgar en primera instancia una licencia paga de tres días mensuales a las empleadas y personas menstruantes del servicio público, sin estudios sobre el impacto, necesidad y otras opciones que aporten a la viabilidad de una protección similar a las personas que lo requieran, no es una manera razonable o ajustada a nuestro ámbito laboral presente”. Ante esto, la senadora resaltó que le “sorprende que ambas ponencias aterricen en la misma apreciación de inconstitucionalidad”.

También, la deponente mencionó que la aunque “idea es buena, de la investigación se desprende que hay consenso, que no es dar la licencia paga y ya, sin un estudio inicial. 36 días al año cuando al empleado se le reconocen 24 días al año de vacaciones. Una licencia así de tres días pagos está bastante extremo en consideración”.