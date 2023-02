¿Podría regresar Alexandra Lúgaro al Movimiento Victoria Ciudadana?

Luego de que se diera a conocer que la excandidata a la gobernación Alexandra Lúgaro renunció a su posición en la organización Foundation for Puerto Rico, los rumores sobre si volvería a aspirar a un puesto político en Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) no se hicieron esperar.

Durante el programa de análisis Directo y Sin Filtro (ABC Puerto Rico), la portavoz del MVC, la senadora Ana Irma Rivera Lassén, explicó que si Lúgaro quisiera volver a aspirar a un puesto político en el MVC, podría hacerlo.

“Si tomó esa decisión (renunciar a Foundation for Puerto Rico), ella debe tener razones muy válidas […] Las candidaturas se hacen de manera horizontal. Va a haber algún momento en el que habrá espacios para candidaturas, y si ella tuviera el interés la puede presentar como cualquier otra persona. No estamos en ese momento ahora en Victoria Ciudadana”, indicó la senadora.

Ayer, miércoles, se dio a conocer que Lúgaro renunció a su posición en la organización Foundation for Puerto Rico para la cual laboraba desde el año 2021.

Metro Puerto Rico confirmó la información con la oficial de prensa de Foundation for Puerto Rico, Carla Martorell quien indicó que Lúgaro estaría realizando una declaración oficial.

Posteriormente, Lúgaro, realizó expresiones a través de sus redes sociales confirmando su salida de la organización con la que comenzó funciones en febrero del 2021, luego de haber aspirado a la gobernación en las elecciones del año 2020 por el Movimiento Victoria Ciudadana donde obtuvo 179,265 votos (13.95%) para ocupar la tercera posición.

“El viernes, 17 de febrero, será mi último día de trabajo en Foundation for PR. Aunque no es fácil despedirme de un espacio que me permitió desarrollar iniciativas cruciales para el País y liderar la siembra de una nueva cepa de líderes; me voy con la satisfacción del impacto logrado y con la alegría de ver el semillero germinado. Desde lograr enmarcar a Puerto Rico por primera vez en los 82 factores del Índice Global de Innovación y conectar a todos los sectores a través del Consejo; hasta crear la Mesa de Educación y llevar a cabo la primera Academia de Líderes; sin duda alguna, montamos una gran zapata para el desarrollo socioeconómico del País. Hoy, no me voy con tristeza de este espacio, sino agradecida con el equipo de trabajo, satisfecha con lo alcanzado y sumamente entusiasmada con poder dedicar mi tiempo y esfuerzos a nuevos proyectos que me apasionan y que ciertamente, no pueden esperar más. A Foundation for PR, a todo su personal y en especial a mi equipo del Centro, Analis Barreto, Francis Pérez y Yanira Rivera, nuevamente, GRACIAS. Saben que siempre estaré aquí para todo aquello en lo que les puede aportar”, escribió en su Instagram.

Lúgaro trabajó como Directora Ejecutiva y Líder de Política Pública del Centro de Innovación Estratégica por los pasados dos años.

Tras su decisión de unirse a la organización, la excandidata a la gobernación fue criticada debido a que la misma es dirigida por Jon Borschow, quien ha recibido señalamientos por parte de movimientos políticos con los cuales esta se ha identificado.

La excandidata a la gobernación, Alexandra Lúgaro, habló en diciembre del 2022 sobre si estaría regresando a la política para el próximo ciclo electoral en el año 2024.

Aunque dijo que en estos momentos se encuentra concentrada en su trabajo con organizaciones sin fines de lucro, esta aseguró que “no descarta ningún movimiento”.

“Estoy bien concentrada en seguir aportando desde el tercer sector, las organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico están haciendo un trabajo sumamente importante en lograr cambios sociales y económicos y yo siempre lo he dicho, yo no descarto ningún movimiento en mi vida, pero a mi me gusta hacer y estar en campaña es vivir convenciendo que te permitan la oportunidad de hacer, yo estuve en campaña durante dos ciclos electorales y estaba loca por volver a ver resultados, eso es lo que a mi me gusta tener proyectos donde puedo ejecutar donde puedo ver cambios, que uno esté transformando cosas así que en este momento estoy muy satisfecha con eso”, expresó en entrevista con Milly Méndez en Radio Isla 1320.

“Sí, reconozco que hay una necesidad en Puerto Rico de un liderato político capacitado y consiente u comprometido”, añadió.