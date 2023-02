Organizaciones se manifiestan en apoyo a familia víctima de insultos racistas

Seis organizaciones llevaron a cabo una manifestación en la mañana de hoy frente al Edificio World Plaza en la avenida Luis Muñoz Rivera en Hato Rey en apoyo a familia que ha enfrentado múltiples ataques racistas por parte de su vecina en Canóvanas.

La integrante de la organización Colectivo Ilé, Mayra Díaz Torres, destacó que la conferencia se realiza para establecer los reclamos a la Administración de Tribunales para que atienda el caso pendiente de la familia Ramírez Walker.

Díaz Torres recalcó que las organizaciones realizaran un documento hacia un funcionario público con cuatro reclamos los cuales incluyen: “que se atienda el caso con la celeridad que le corresponde, que no se obvie el ángulo racial, es decir que no se hable del caso como una mera pugna entre vecinos si no como un caso de violencia racista, que se ponga en efecto la orden de cesa y desista que se emitió hace unos meses atrás contra la señora Carmen García Gutierrez, y finalmente que la administración de tribunales reconozca que no cuenta con las herramientas ni con la disposición para atender este caso con la rapidez y con la agilidad que se merece”.

“El caso se ha ido haciendo mas difícil y mas violento porque por lo que empezó por un caso civil, ya va por un caso criminal donde el hijo de la señora Gutierrez, el doctor Luis Espinet García amenazó de muerte con un arma a Chanelly Cortés”.

De acuerdo con la integrante, los vecinos están impunes por tres años.

Trasfondo de hechos

En junio del 2020, la familia Ramírez Cortés reportaron a través de redes sociales como su vecina, Carmen García Gutierrez, los acosaba racialmente desde su casa.

La señora García Gutierrez colgaba en su casa muñecos negros mirando hacia la residencia de la familia, en el cuales incluía letreros con mensajes como “Fo-Foo Apestan” y en ocasiones, la señora gritaba e insultaba a sus vecinos en el cual llego a decirle a Chanelly Cortés que es “una puerca”.

Igualmente, García Gutierrez, ponía música a todo volumen 24 horas y 7 días a la semana.

No obstante, en septiembre del 2020, la señora consiguió una orden medica la cual le impedía ir al tribunal por tres meses, sin embargo, en entrevista con Telemundo, García Gutíerrez fue vista con machete en mano y arreglando su casa.

El Tribunal determinó un Cese y Desista el cual la señora ni su hijo han cumplido.