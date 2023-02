Jenniffer González testificará en el Capitolio sobre sus denuncias de persecución

Luego de unas expresiones donde señaló que funcionarios públicos del Partido Nuevo Progresista (PNP) presuntamente fueron amenazados con ser despedidos de sus trabajos por asistir a una actividad política, la comisionada residente Jenniffer González, deberá dar explicaciones ante la Cámara de Representantes sobre este señalamiento.

González fue citada a comparecer a una vista pública en la Comisión de Anti-Corrupción e Integridad Pública de la Cámara de Representantes que se llevará a cabo en el día de hoy.

La vista se da luego de la aprobación de la Resolución de la Cámara 917, de la autoría del representante PPD, Héctor Ferrer Santiago, con 26 votos a favor y 11 en contra, que tiene el fin de investigar la posible comisión de los delitos y violación ética relacionada a conductas de amenazas, discrimen y persecución política, y cualquier otro acto de corrupción ante los señalamientos de la comisionada.

González Colón expresó en su mensaje en una actividad política que agradecía a los funcionarios que asistieron, a pesar de que fueron amenazados con ser despedidos si acudían.

“Quiero agradecer a todos los presidentes del PNP de los municipios que están aquí hoy aunque los hayan con botarlos”, expresó la comisionada en una actividad que se llevó a cabo el pasado mes de enero en Añasco.

Por su parte, el gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia rechazó que exista una directriz a tales efectos.

“Lo que sí, y lo voy a reiterar, yo dirijo la rama ejecutiva y aquí no ha habido instrucción alguna de que aquí se esté castigando de forma alguna a personas por asuntos así, estrictamente político partidistas. Claro, sabemos que hay un personal de confianza de libre remoción que tiene que estar enfocado con la misión de nuestra administración. Aquí no ha habido instrucción alguna de mi parte de estar castigando a servidores públicos por razón de que estén apoyando a un candidato o a una candidata a un partido u otro partido. Lo digo porque tengo que decirlo, en el caso de personal de confianza tienen que ser personas identificadas con la misión como el programa de gobierno de mi administración. Si se pierde la confianza sobre un funcionario a ese nivel es suficiente. En cuando a personal de carrera no puede incidir en asuntos político partidistas y en cuanto a personal de confianza el criterio rector mio o de mi equipo, la persona, quien sea, que esté apoyando el gobierno de mi administración y ejecutando para el bien de la agenda de la administración”, expresó Pierluisi al ser abordado por la prensa el pasado 7 de febrero.

La vista se da en medio de una semana donde la comisionada residente ha sonado fuertemente como posible contrincante del gobernador Pedro Pierluisi en una primaria previo a las elecciones del 2024.