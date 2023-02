“En peligro de extinción” los pediatras en Puerto Rico

A pesar de que desde el 2011 las organizaciones que agrupan a los médicos pediatras han estado dando la voz de alerta sobre los retos que enfrenta esa profesión en el archipiélago, lo cierto es que ningún sector del país, incluyendo al gobierno, ha dado el paso adelante para atender la fuga de estos profesionales y la falta de capacitación de nuevos médicos que atiende la población de niños y adolescentes en Puerto Rico.

El presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Pediatría (SPP), Gerardo Tosca Claudio, aseguró durante una conferencia de prensa hoy, que la profesión de la medicina pediátrica esta “en peligro de extinción” en Puerto Rico y alertó, junto a otros colegas, sobre las situaciones que amenazan la estabilidad de esta práctica y atenta contra los servicios de salud que se le ofrece a esta población.

“Lo que tratamos de hacer es traer la necesidad de fortalecer la pediatría en Puerto Rico porque existe una necesidad de que niños y adolescentes reciban la atención adecuada y es el pediatra quien es el experto que se las puede brindar”, indicó Tosca Claudio.

El galeno explicó que se realizó en 2011 un estudio titulado “Perfil del Pediatra”, que trajo a la luz desde aquel entonces la tendencia marcada de reducción de pediatras en la isla.

“Es inconcebible que haya transcurrido más de una década desde que advertimos lo que era ya una tendencia y no se haya hecho nada al respecto”, lamentó el presidente de la SPP. “Luego de presentar ese estudio, las situaciones de emergencia y la pandemia han perjudicado la salud de nuestros niños y adolescentes. Sin embargo, no se ha dado prioridad atender las situaciones que atraviesa nuestro gremio, que hacen prácticamente insostenible para muchos mantener su práctica y desalienta a los estudiantes de medicina a estudiar la especialidad de pediatría”.

Entre los retos principales que enfrentan los pediatras, Tosca Claudio señaló el empobrecimiento de la profesión, la necesidad de pluriempleo y la alta demanda con muy escasa remuneración.

Según explicó el portavoz de la SPP, los salarios en el sector público son demasiado bajos lo que, sumada a la exigencia de respuesta de atención inmediata sin límite de días ni horas, provoca el desgaste de los pediatras.

Tosca Claudio denunció además que los pediatras que ejercen la práctica privada viven una situación similar, ya que desde hace más de 25 años los planes médicos continúan pagando la misma tarifa, que no está acorde con la inflación que afecta a Puerto Rico y los Estados Unidos, que afecta a los pediatras tanto en su aspecto personal como en la operación de sus oficinas.

Otra de las preocupaciones expresadas por la SPP fue la práctica de muchos hospitales de delegar la atención de la población pediátrica en manos de médicos generalistas, que no cuentan con el adiestramiento necesario para atender las situaciones y necesidades específicas de niños y adolescente, que se adquiere al estudiar la especialidad.

El portavoz de la SPP aseguró que estas situaciones han desembocado en una merma en los pediatras activos clínicamente ofreciendo servicios a la población pediátrica.

“Las aseguradoras suben sus primas, suben el pago de deducible a la población, pero dejan igual la paga a los pediatras. Esta situación no es justa, no es ética y no es tolerable”, denunció Tosca Claudio.

“Verdaderamente nuestra clase médica está en peligro de extinción. Es hora de que se haga algo por parte del gobierno”, lamentó.

Radiografía actualizada

Durante la conferencia de prensa, la SPP develó los resultados de una reciente encuesta realizada a 331 pediatras en Puerto Rico, y que actúa como preámbulo de una radiografía actualizada de los pediatras a nivel local que el organismo tiene pautado realizar este año.

La encuesta informal arrojó que el 49 por ciento de estos 331 pediatras tiene una edad promedio de 60 años o más, que la edad promedio en la que piensan retirarse es a los 67 años y que el 28 por ciento de estos tiene práctica pediátrica general en dos o más pueblos.

La doctora Jasmin Pedrogo, encargada de realizar la encuesta, aseveró que la situación se ha recrudecido y puede tener repercusiones nefastas si no se maneja de manera inmediata. También, la galena mostró preocupación ante la distribución de los pediatras a nivel isla.

“Si uno mira la distribución por región de los que contestaron la encuesta, en su mayoría están en la zona metropolitana, Caguas y Bayamón”, explicó Pedrogo.

“Nos preguntamos a base de los resultados de esta encuesta si la plantilla de pediatras generales en Puerto Rico es suficiente para cubrir las necesidades de nuestros niños y adolescentes, y si Puerto Rico tiene un plan de futuro para responder a esas necesidades”, añadió.

Por su parte, Tosca Claudio señaló que la mayoría de las subespecialidades pediátricas se hacen en los Estados Unidos ya que en Puerto Rico solo existen las subespecialización de intensivo pediátrico, neonatal y de neurología. Para otras subespecializaciones pediátricas como cardiología, nefrología y otras, el estudiante de medicina debe mudarse fuera de la isla y existe una tendencia de que permanezcan fuera de Puerto Rico.

El presidente de la SPP ilustró la necesidad de pediatras en la isla señalando las enfermedades que estos profesionales de la salud han atendido con más frecuencia en años recientes.

“De las enfermedades que estamos viendo más como pediatras se encuentran el Covid, que del medio millón de pacientes que dieron positivo el año pasado, el 20 por ciento son pediátricos. También, de la temporada de influenza que empezó en 2022, hay 18,000 casos de los cuales el 50 por ciento son de cero a 14 años”, dijo Tosca Claudio.

“Del virus respiratorio sincitial tuvimos en 2021 alrededor de 1,200 casos, en 2022 casi 2,900 y en lo que llevamos de 2023 ya hay 90 casos. Además, existe un problema de obesidad grave en Puerto Rico con el 30 por ciento de los niños que están sufriendo de obesidad, y esto se exacerbó con la pandemia. También se han registrado muchos casos de ansiedad y depresión”, añadió.

La SPP aprovechó la ocasión para presentar la nueva campaña educativa “Mi Pediatra Sabe”, que, ante la tendencia de las familias de llevar a sus niños y adolescentes a médicos generalistas, exhorta a padres y tutores a llevarlos al pediatra para mantener su salud estado óptimo. La campaña integra ejecuciones en prensa, radio, televisión y redes sociales.