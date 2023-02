Censuran “carpeteo político” de Héctor Ferrer Santiago en vista pública de Jenniffer González

El secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carmelo Ríos, censuró este viernes el “carpeteo político” de presidentes municipales de la Palma llevado a cabo por el representante del Partido Popular Democrático, Héctor Ferrer Santiago, durante una vista pública celebrada esta mañana.

Ríos también exhortó a todo militante del PNP que se sienta perseguido por las expresiones de Ferrer Santiago, a comunicarse al comité estatal de la colectividad para orientación legal.

“Lo que hizo el representante Ferrer Santiago en el día de hoy no es cónsono con el proceder en una vista pública. Como partido, no podemos permitir que un legislador utilice la presidencia de una comisión en la Cámara de Representantes para carpetear a nuestros afiliados. En el PNP no toleramos el carpeteo político y vamos a defender a nuestros presidentes municipales de este tipo de acción”, dijo el también Portavoz Alterno del PNP en el Senado.

“El representante Ferrer Santiago no tiene derecho de mencionar nombres de afiliados del PNP en una vista. Lo que hizo, el recitar nombres de presidentes estadías de comités municipales, preguntando si había asistido a una actividad política partidista, es un acto que atenta contra el derecho de asociarse libremente y sin miedo a persecución. He dialogado con muchos presidentes municipales sobre este asunto y todos están molestos por este carpeteo totalmente incensario al cual fueron sometidos en el día de hoy”, añadió el Senador.

“Hago un llamado a todos los afiliados de nuestro partido, el partido más grande de Puerto Rico, particularmente aquellos que fueron víctima del carpeteo político del representante Ferrer Santiago, a que se comuniquen con nuestro comité estatal para recibir asesoría legal. Nosotros no vamos a permitir que ninguno de nuestros miembros sea perseguido por su ideología. Eso no va a suceder”, culminó diciendo.