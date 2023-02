Trabajadores cierran portones de recintos de la UPR exigiendo mejor paga

El presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Luis A. Ferrao, indicó que los trabajadores de mantenimiento de la institución cerraron la mayoría de los recintos como parte de la huelga que decretaron esta semana exigiendo aumento de salario.

Hasta el momento, los trabajadores han cerrado 10 entradas de los 11 recintos de la institución, siendo el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) el único que se encuentra abierto.

En horas de la mañana se informó que alrededor de 35 empleados del sindicato se encuentran en la entrada del recinto de Humacao de la UPR.

“Están cerrando ahora mismo los portones en la mayoría de los recintos, no permitiendo o no van a permitir la entrada de los estudiantes que están interrumpiendo clases, están interrumpiendo servicios, están afectando a la institución. Yo los insto y una vez más hago un llamado a la prudencia al liderato”, expresó en entrevista con WKAQ 580 al mismo tiempo que exhortó a los estudiantes que acudan a sus clases.

Presidente UPR reitera a trabajadores que desistan de la huelga

Ante la huelga indefinida convocada por los trabajadores de mantenimiento de la Universidad de Puerto Rico (UPR), el presidente de la institución hizo un llamado a que desistan de este llamado asegurando que está en disposición de atender sus reclamos.

Ferrao aseguró que busca llegar a un acuerdo con los trabajadores para hacerles justicia salarial sin que se tengan que cerrar los recintos de la institución.

“Hay que decir claramente que son salarios que están por debajo de lo que es el salario mínimo federal y hay una ley que excepciona, pero eso no quita que el salario que obtienen es inadecuado. En 44 años la Universidad de Puerto Rico no ha revisado su plan de escalas salariales, calificaciones de puestos en 44 años”, expresó Ferrao en la reunión quien aseguró que se revisarán los salarios por parte de profesores de la Escuela de Administración Pública.

Sin embargo, indicó que la revisión del salario podría tomar unos 14 meses.

“Esa revisión va a dar pie a una revisión de todas las escalas salariales y los salarios van a ser distintos”, añadió.

Ferrao indicó que por esta razón no será posible revisar la escala salarial para el próximo mes como exigen los trabajadores de mantenimiento de la institución.

“Le reiteramos al liderato del Sindicato nuestro llamado a desistir de la huelga”

En declaraciones escritas, Ferrao hizo un llamado al Sindicato de Trabajadores de la UPR a desistir la huelga indefinida que convocaron para exigir un aumento de sueldo y mejoras a su plan médico. Además, reveló las propuestas presentadas que fueron rechazadas.

“Hemos sostenido varias reuniones con el señor David Muñoz, presidente del Sindicato de Trabajadores y sus delegados para atender sus reclamos. Durante el proceso, hemos hecho claro que la otorgación de un aumento salarial y otros beneficios a nuestros empleados que conlleven impacto presupuestario está ya contenida en nuestra petición presupuestaria para el nuevo presupuesto (AF2024) y eventualmente ésta deberá ser certificada por la Junta de Supervisión Fiscal. No obstante, para poder atender parte de los reclamos que realiza el Sindicato presentamos una alternativa genuina: una bonificación no recurrente de $2 mil para cada empleado del Sindicato. Esto equivale, aproximadamente, a un aumento salarial de $125 mensuales por año y medio. Sin embargo, nuestra oferta no fue acogida por el Sindicato”, leen las expresiones.

“Al Sindicato se le explicó que para el nuevo presupuesto (AF2024) se hizo una petición presupuestaria a la Oficina de Gerencia y Presupuesto de más de $30 millones para que la UPR pueda honrar la política de salario mínimo. Confiamos en que, de ser aprobada por la Junta de Supervisión Fiscal, podamos hacer la necesaria justicia salarial”, indicó.

“En cuanto al reclamo de un plan médico único, la Certificación Número 129, 2020-2021 de la Junta de Gobierno nos impide acceder al reclamo del Sindicato y conceder un plan médico distinto al de todos los empleados de la UPR”, añadió.

El presidente de la UPR también se expresó sobre los efectos negativos que tendría una huelga.

Entre ellos, Ferrao destacó la interrupción de clases, la interrupción del proceso de admisión y reclutamiento de estudiantes bajo la nueva política de admisión, y fuga de estudiantes activos; pérdida de la sesión de verano, entre otros.

“De hecho, en el día de hoy, nuestra Junta Universitaria de la UPR, compuesta por rectores, claustrales y estudiantes, aprobó una moción que presentó el rector del Recinto de Utuado, Dr. Luis Tapia, en la que se rechaza el cierre de los recintos e interrupción de los servicios que se ofrecen a la comunidad universitaria. Por todo lo anterior, le reiteramos al liderato del Sindicato nuestro llamado a desistir de la huelga”, concluyó.