Tip planillero: ¿Cuál es la fecha límite para radicar su planilla de contribución sobre ingresos?

La fecha límite para la radicación de las planillas de contribución sobre ingresos de individuos en Puerto Rico del año 2022 es el lunes, 17 de abril de 2023. La misma debe ser rendida electrónicamente vía SURI o a través de alguno de los programas certificados por el Departamento de Hacienda.

Recomendamos que al momento de preparar su planilla tenga disponible la siguiente información y documentos:

Formulario 499 R-2/W-2-PR (W-2) reflejando sus salarios como empleado

Declaraciones informativas (como por ejemplo las 480.6A, 480.6B, 480.6SP, 480.6) reflejando ingresos por cuenta propia y otros ingresos

La cantidad de aportaciones a pensiones, planes de retiro, cuentas IRA y cuentas de Aportación Educativa (según reflejado en las Formas 480.7, 480.7B y 480.7C), entre otros

También es importante tener la información sobre las deducciones a reclamar, aunque no es necesario someter en todo caso las evidencias con la planilla, sino que se deben conservar los documentos o información por un período no menor de 6 años con el fin de poder corroborar, de ser necesario, la cantidad tomada como deducción. Para detalles de su caso en particular consulte a su CPA de preferencia.