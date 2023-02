Joseph González invita a ir al FBI a quienes tengan información sobre plugola en Puerto Rico

El caso federal que culminó con la convicción del productor de radio y televisión, Sixto “George” Díaz Colón dejó una estela de desconfianza sobre los medios de comunicación en Puerto Rico que tienen distintas figuras en espacios de opinión o entretenimiento discutiendo asuntos que inciden en el gobierno, la política y la opinión pública. El término plugola comenzó a discutirse. ¿Están los federales investigando? No hay una respuesta contundente al respecto, pero sí una invitación a quienes tengan información pertinente a acudir al Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

La invitación la hizo el director del FBI en Puerto Rico, Joseph González, durante una entrevista Punto por Punto con Metro. “Si hay un delito federal, nosotros vamos a investigar y siempre nuestras puertas y líneas telefónicas han estado abiertas a cualquier persona que quiera denunciar un delito federal”, dijo González.

La plugola se contempla en el Título 47 sobre Telecomunicaciones, capítulo 5, sección 508 del Código Federal. Ocurre cuando alguien en una estación promociona al aire algo en lo que tiene un interés financiero fuera de los formatos promocionales oficiales de la estación.

¿Recibir dinero para influenciar la opinión pública en medios de comunicación constituye un delito federal?, preguntó Metro. “No voy a entrar exactamente en eso, pero si las personas tienen información, se pueden comunicar con nosotros”, respondió González.

¿Hay investigaciones corriendo que involucran medios de comunicación?

— Hay investigaciones que involucran diferentes violaciones federales. No puedo entrar en específico quiénes son los sujetos.

De otra parte, el jefe del FBI defendió el trabajo de sus agentes luego de las críticas que les hizo el convicto Díaz Colón. “Todavía hay una orden de mordaza en ese caso. Pero sí te puedo decir que nuestro personal son personas dedicadas a la misión del FBI, hacen el trabajo de la manera correcta, siguiendo la Constitución de los Estados Unidos”, señaló González. Además, calificó como normales los ataques de quienes están siendo procesados por la comisión de delitos. “Al final del día, la verdad se ve en el juicio. Y es un juicio donde el jurado son personas del pueblo que ven la evidencia y se toma la determinación sobre si la persona es culpable o no culpable. Yo me aseguro que nuestro personal está haciendo el trabajo de la manera correcta bajo todas las reglas que nos corresponde”, agregó.

A la pregunta sobre si el gobierno federal no le dio credibilidad al testimonio del renunciante gobernador, Ricardo Rosselló, quien fue entrevistado bajo juramento por agentes del FBI mas no fue citado como testigo al juicio, González dijo que no podía entrar en detalles. “Como vimos, lo que se presentó en el juicio es la evidencia que corresponde para nosotros probar los elementos del delito”, se limitó a decir el jefe del FBI en Puerto Rico.

¿Son más efectivos los federales con la corrupción pública?

Ante la percepción de que las autoridades federales son las que realmente logran procesar a funcionarios corruptos en Puerto Rico, González dijo que la diferencia está en las herramientas disponibles a nivel federal. “A nivel estatal, se hace un poquito más difícil trabajar estos casos porque las mismas leyes no permiten el gobierno estatal usar algunas herramientas que nosotros usamos”, opinó el funcionario.

Asimismo, descartó que la cercanía o vínculos políticos de funcionarios locales en el mando de agencias de ley y orden sean un factor para que los federales sean más efectivos en la lucha contra la corrupción. González destacó que trabajan en grupos especiales con las agencias estatales anticorrupción.

Caso Kevin Fret

Ante las denuncias recientes de una fiscal estatal sobre intervenciones para detener la investigación sobre el asesinato del cantante de música urbana Kevin Fret, el jefe del FBI en Puerto Rico declinó comentar sobre si los federales determinaron no asumir jurisdicción en el caso.

“No puedo entrar en ese caso específicamente. Pero, como mencioné, si hay alegaciones de un crimen federal, siempre vamos a investigar”, dijo. Agregó que tampoco puede comentar sobre la alegación de la fiscal estatal, Bethzaida Quiñones, en el sentido de que el FBI habría descartado la versión de que Fret extorsionaba al artista de música urbana, Ozuna.

Armas y municiones

De otra parte, González reconoció que es muy complicada la lucha contra el trasiego de armas y municiones, algo en lo que trabajan con el Departamento de Seguridad Pública. “Las armas y las municiones no se producen en Puerto Rico, se traen de afuera. La mayoría son de los Estados Unidos, el continente. Es un problema grave y difícil controlar porque Puerto Rico es frontera toda la isla. Es difícil mantener ese control, pero sí estamos trabajando, compartiendo inteligencia con las otras agencias federales y estatales”, afirmó. Estiman que las armas se trafican por correo postal, aviones y embarcaciones.

A juicio del jefe del FBI, la problemática de la violencia con armas de fuego no es un asunto de falta de legislación, pues en Puerto Rico es muy regulado el uso de armas. “La mayoría de las armas usadas son ilegales, y normalmente lo que estamos viendo en este momento ahora es una guerra entre control del mundo del narcotráfico”, destacó.

Sin embargo, González opinó que Puerto Rico no está ni cerca de considerarse un narco-Estado. “Yo tuve la oportunidad de trabajar internacionalmente. Estuve en México tres años y puedo decir que Puerto Rico no está en ningún punto cerca de ser un narco-Estado”, aseguró el funcionario federal. Incluso, dijo sentirse seguro al caminar por las calles de Puerto Rico.

El jefe del FBI en Puerto Rico aseguró que mantienen muy activa su lucha contra el narcotráfico.