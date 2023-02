ATI anticipa mejoras al Tren Urbano, pero no adelanta fechas

La Autoridad de Transportación Integrada (ATI) conoce las quejas de la ciudadanía en torno a los problemas del Tren Urbano, como boleterías dañadas y paradas poco útiles, pero asegura que existe un plan de mejoras, aunque no pudo adelantar para cuándo.

En entrevista con Metro, el director ejecutivo de la ATI, Josué Menéndez Agosto, dijo que hay varios proyectos en curso, pero no adelantó las fechas exactas de su implementación debido a que es un anuncio que le tocaría compartir al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, según el funcionario.

No obstante, el más cercano a completarse, adelantó, es el de las mejoras a la boletería.

“Uno de los proyectos es uno medular, que es el tema de la boletería… Eso ya se está trabajando y está encaminado. Verán una diferencia notable para fin de este año. Ya la maquinaria se ordenó”, explicó el Menéndez Agosto.

“Ese sistema será totalmente actualizado. El gobernador, en su momento, va a hablar de eso, pero no es hasta fin de año que se podrá ver el cambio”, agregó.

En específico, el problema de las boleterías se resume en la falta de acceso a algunas de ellas en cada estación, que no acepten efectivo si no es la cantidad exacta y que no se acepten otros métodos de pago como tarjetas de débito. Según Menéndez Flores, ATI está en proceso de actualizarlas para permitir que se pueda pagar mediante el uso de un teléfono móvil.

Desde su inauguración a finales de 2004, el Tren Urbano ha trabajado con sus 16 paradas. Desde entonces, se ha hablado a nivel gubernamental sobre la posibilidad de expandir el servicio.

Menéndez Agosto fue categórico en que las extensiones son parte de los planes que la ATI analiza, pero nuevamente se limitó a decir que cualquier detalle adicional será anunciados por el gobernador.

“La ATI está trabajando con alternativas y análisis para la futura extensión del Tren Urbano, como también otras extensiones”, dijo.

“Nosotros, ahora mismo, lo que estamos haciendo es el análisis y el estudio de extensión alternativo… Es un estudio con el fin de analizar dónde está la necesidad y en qué dirección nos vamos a mover. Hay unas firmas internacionales y locales trabajando en eso. A medida que tengamos información, la proveeremos”, adelantó.

Recientemente, el Municipio de San Juan celebró las Fiestas de la Calle San Sebastián y proveyó la transportación desde la estación de Sagrado Corazón.

Durante las festividades, la ATI enfrentó la crítica de la carencia de servicios similares cuando no hay fiestas. Menéndez Agosto reconoció que el disfrute del servicio para aquellos que lo utilizaron surge, en parte, por la confianza que le brindaron a la modalidad de transporte colectivo durante el evento y afirmó, de igual forma, que están intentando fortalecer esa impresión desde la ATI.

“Estamos trabajando con rutas adicionales. Habrá una ruta que se conoce como el city bus, que posiblemente vendrá desde el terminal de Ceiba hasta la estación de Piñero. De igual modo, lo que estamos creando es que, para tener más patrocinio, debe haber una correlación entre la eficiencia del sistema y que esa extensión o ese análisis venga a satisfacer las necesidades que tiene el pueblo de Puerto Rico”, dijo.