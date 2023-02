Despachan a empleados de ASUME y otras agencias de gobierno por falta de agua y luz

Empleados de varias agencias gubernamentales que alberga el Edificio Metro Center #5 en la calle Mayaguez, detrás del Tribunal de San Juan, no han podido rendir sus labores desde el pasado viernes por falta de servicios de agua y luz por aparente falta de pago de alquiler por parte del gobierno.

En la estructura se encuentran las oficinas de la Administración para el Sustento de Menores (Asume) del Departamento de la Familia, el Registro Demográfico, así como la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional del Departamento de Trabajo estadounidense (OSHA, por sus siglas en inglés). Todas la oficinas del edificio son gubernamentales.

Empleados de una de las oficinas en cuestión hablaron con Metro e indicaron que el casero del edificio cerró la toma de agua por alegadamente no pagar el alquiler del edificio.

“Ya los baños están… Ni siquiera limpian lo baños del edificio completo. La peste es inmensa porque no están limpiando los baños. Es una peste a excremento”, indicaron empleados de ASUME.

De igual manera, aseguraron que los baños del cuarto piso del edificio están clausurados desde el lunes.

“Los baños de nosotros en ASUME es interno y no han limpiado. Parece que dieron órdenes a los de mantenimiento para no limpiar, ni las áreas de nosotros, ni los escritorios ni tampoco los baños porque no hay agua”, manifestaron.

Uno de los vehículos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados se encontraba en al lugar, según uno de los empleados que fue despachado de una de las oficinas pasadas las 9:00 de la mañana.

“Yo espero que hayan pagado la factura. No estamos trabajando básicamente. Ya a las 8:30 nos habían despachado. Ahora mismo no hay nadie”, relató.