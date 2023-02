Designada procuradora de las mujeres aún no se reúne con los que rechazan su nombramiento

La designada procuradora de la mujeres, Vilmarie Rivera Sierra, ya se ha reunido con varios de los legisladores que tendrán a su cargo evaluar su nombramiento, pero no con su principales detractores, los senadores Thomas Rivera Schatz y Joanne Rodríguez Veve del Partido Nuevo Progresista y el Proyecto Dignidad, respectivamente.

Rivera Sierra dijo que próximamente espera poder agendar una cita con la senadora para aclarar sus preocupaciones y dudas.

“No, aún no he podido reunirme con ella. Vamos a estar solicitando próximamente la reunión. Obviamente son muchos senadores y senadoras. Ella ha dicho públicamente que está lista para atenderme en cualquier momento y se lo agradezco… Que tengamos la oportunidad de conocernos porque nunca nos hemos conocido y que así podamos compartir sus preocupaciones y yo también aclarar sus dudas”, dijo.

Sostuvo que la legisladora está en el listado de senadores y senadoras a visitar, pero que no se ha establecido ningún orden en particular.

“Hemos llevado a cabo ese proceso tocando las puertas de los distintos senadores y senadoras. No nos conocemos. Ella (Joanne Rodríguez Veve) públicamente ha hecho unas expresiones, pero a mí me gustaría que en esa conversación que tengamos, ella pueda tener los elementos necesarios al conocerme y yo poder expresarme y aclarar esas dudas para que ella pueda tomar su decisión conforme a como debe ser, justamente, teniendo los elementos necesarios y no necesariamente con lo que ha escuchado por la percepción que se pueda tener sobre mi persona”, señaló.

En cuanto a los señalamientos administrativos sobre el hogar Nueva Mujer que dirigía Rivera Sierra y que el senador Thomas Rivera Schatz comparó con “el lío del puente atirantado de Naranjito pero en la OPM!”, la designada procuradora lamentó que no publicara también la carta que certifica que se hicieron las correcciones.

Recalcó que los procesos de monitoría son procesos rutinarios en todas las agencias que delegan fondos a organizaciones y son para poder evaluar si hay áreas a mejorar.

“Algo que no salió publicado es la carta después de yo someter un plan de acción correctiva, que es lo que procede como parte del proceso rutinario en estos casos. La organización si tiene algún señalamiento o área a mejorar, desarrolla un plan de acción correctivo y lo entrega a la agencia y agencia lo certifica y se hace una corrección de ese señalamiento. Después se recibe una carta donde se valida que se ha hecho esa corrección. Eso lamentablemente no salió publicado, pero ese fue el proceso que se hizo porque si no, posteriormente, no hubiésemos podido recibir fondos y nosotros continuamos recibiendo fondos en aquel momento”, sostuvo.

“Lo aclaro y creo que es importante el que se tome en consideración que todo tipo de señalamiento, siempre la organización tiene que cumplir con un plan de acción correctiva y tiene que ser validado por la agencia y en este caso fue validado por la agencia y se recibió una carta donde se cierran esos señalamientos porque hubo un cumplimiento”, aseguró.

Rivera Sierra señaló, además, que ya entregó todos los documentos solicitados por la Comisión de Nombramiento del Senado de Puerto Rico, excepto el informe financiero que debe realizar un contador público autorizado.

“Confiamos que ya para la próxima semana ya esté culminado y lo podamos entregar. Ayer yo tuve una reunión en la Comisión de Nombramientos como parte del proceso y allí tuve la oportunidad de poder dialogar con los asesores de la comisión, así que entendemos que ya estamos en posición para que puedan otorgarnos unas fechas para las vistas públicas y que será muy pronto”, indicó.