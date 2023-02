ASORE señala no tiene inherencia en aumento de salario a los meseros

La propina no siempre suele ser del agrado de los meseros/as,

La Asociación de Restauranteros de Puerto Rico (ASORE) reaccionó a la manifestación que realizaron un grupo de meseras y meseros exigiendo que se les aumente su salario en un reclamo que hacen justo en el Día de San Valentín donde muchas personas aprovechan para cenar con sus parejas.

La miembro de la Junta de Directores de ASORE y directora del Comité de Recursos Humanos, Dr. Sonia Navarro, señaló que la organización no tiene inherencia en el tema y aseguró que los dueños de restaurantes tienen la obligación de igualar la diferencia para llegar a $8.50 en caso de que el empleado no llegue a esta cantidad a base de propinas.

“Estamos al tanto de la manifestación convocada hoy la cual contó con una asistencia mínima de personas. Ellos están en todo su derecho de protestar si así lo entienden necesario, pero ASORE no tiene inherencia en este tema. Como hemos señalado en ocasiones anteriores, el salario mínimo de los meseros es $8.50. En caso del mesero no llegar al salario mínimo de $8.50 por hora al incluir sus propinas, cada patrono es responsable por Ley de cubrir la diferencia entre el salario de $2.13 y el mínimo federal de $8.50, el cual en julio del 2023 será $9.50. Si hay restaurantes que no están cumpliendo con la Ley, nuestro llamado es que lo informen en el Departamento del Trabajo”, expresó Navarro en declaraciones escritas.

“Además, un sondeo realizado por ASORE a restaurantes que tienen de 5,000 a 6,000 meseros, reflejó que un mesero en Puerto Rico gana un promedio de entre $18 a $25 la hora, con las propinas. Es por esto, que la mayoría de los meseros no están de acuerdo con este tipo de señalamientos; porque a largo plazo ellos son los que se verían afectados”, añadió.

Un grupo de meseros y meseras llevaron a cabo una manifestación hoy Día de San Valentín frente a las oficinas de la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE) en Caparra Mall, Guaynabo, para exigir la derogación del subsalario mínimo de $2.13 que reciben las personas que trabajan a base de propinas en la industria de la gastronomía y la hospitalidad.

La manifestación fue convocada por el grupo Justicia Salarial y One Fair Wage y se llevará a cabo al mediodía.

Entre los reclamos de Justicia Salarial, se encuentra la aprobación del Proyecto del Senado 754, de la autoría del senador Rafael Bernabe y la senadora Ana Irma Rivera Lassén. La medida establece que todas las personas que trabajan a base de propinas reciban el salario mínimo.

Además, exigen la ampliación de derechos laborales “para frenar el éxodo masivo de mano de obra en la industria gastronómica y turística; protocolos efectivos para el manejo y prevención de casos de acoso y hostigamiento sexual y laboral que sufren las meseras y bartenders por parte de sus superiores, compañeros de trabajo y clientes”.

Igualmente, la publicación de horarios de trabajo con un una semana de antelación para que todas las personas puedan hacer una planificación efectiva de su vida en y fuera del taller de trabajo, y que se promueva la organización sindical.

Por su parte, el senador Rafael Bernabe advirtió que “el año pasado comenzamos con un aumento en el salario mínimo en Puerto Rico de $7.25 a $8.50. Este avance está muy lejos de hacerle justicia a nuestros trabajadores y trabajadoras pero es un paso adelante. Lamentablemente este año también comienza con un propuesto aumento a peajes, a la luz y al agua, y el continuo aumento a diferentes productos de necesidad diaria. Vemos como este aumento desaparece porque la capacidad de compra de las personas se va a quedar igual. Además, vemos la injusticia que se comete contra aquellas personas que trabajan por propinas. A quienes les aplica el salario mínimo y se supone que reciban ese aumento a $8.50, pero las leyes que tenemos permiten que el patrono les pague solamente $2.13. Tenemos que superar esta situación de precariedad que permite que miles de personas que trabajan por propinas vivan con este subsalario”.