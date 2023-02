Justicia recomienda FEI para el excalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero

El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, recomendó hoy a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) que designe un Fiscal Especial Independiente (FEI) para que investigue al exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, por incumplimiento del deber y malversación de fondos públicos.

Por ser Pérez Otero un funcionario a quien le aplica la Ley Núm. 2-1988, conocida como Ley de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, refirió a la DIPAC una querella del alcalde de Guaynabo, Edward O’Neill Rosa, recibida el 18 de julio de 2022.

“La determinación es el resultado de una investigación preliminar de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor () del Departamento DIPACde Justicia por alegaciones relacionadas con los hallazgos de una auditoría realizada en la Oficina de Auditoría Interna del Municipio Autónomo de Guaynabo” indicó el secretario en declaraciones escritas.

En la querella se alegó que Pérez Otero había cedido el uso de algunas facilidades del edificio Guaynabo Medical Mall a la empresa Provider Network Solutions of Puerto Rico, LLC, por 19 meses.

“Esta cesión se concedió sin el pago de los correspondientes cánones de arrendamiento, sin la debida autorización de la Legislatura Municipal de Guaynabo y contrario a las disposiciones legales pertinentes. Por esta razón, la compañía de referencia generó una deuda con el ayuntamiento ascendente a $1,452,149.00, por concepto de cánones de arrendamiento”, se desprende de la investigación de DIPAC.

Finalizada la investigación preliminar, luego de evaluar la prueba recopilada y tras analizar todo el derecho aplicable, la DIPAC, entre otras cosas, determinó que la compañía Provider Network Solutions of Puerto Rico, LLC, utilizó por 19 meses varios espacios del edificio Guaynabo Medical Mall, propiedad del municipio, sin pagar cánones de arrendamiento. Además, según la investigación “se constató que entre estas partes no se otorgó contrato en el periodo de 1 de julio de 2018 al 30 de abril de 2019, a pesar de que dicha compañía utilizaba algunas de las facilidades del mencionado edificio. Posteriormente, se le otorgó un contrato a Provider Network Solutions of Puerto Rico, LLC, y se le eximió del pago de la renta”.

“Evaluada la prueba recopilada, la DIPAC concluyó que existe causa suficiente para creer que el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, incurrió en conducta de naturaleza delictiva, por los hechos investigados. Particularmente, en infracción a los artículos, 262 y 264 del Código Penal. Por lo que recomendó que se designará un FEI al exalcalde por los hechos investigados”, lee el informe que la DIPAC remitió al titular de Justicia.

El secretario acogió la recomendación de la DIPAC, y envió a la OPFEI el informe sobre la investigación preliminar y el expediente.

Emanuelli Hernández destacó la labor que ha realizado la DIPAC por los pasados dos años.

“El Departamento de Justicia, a través de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor, liderada por la fiscal Yolanda Morales Ramos, está realizando una labor responsable al investigar los casos de corrupción y referir al Panel del FEI a todo aquel funcionario que le falla al pueblo. En los pasados dos años, hemos remitido 70 notificaciones a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente. Para continuar reforzando esta encomienda tan importante, necesitamos el apoyo de todos denunciando la corrupción en todos los niveles”, expresó el secretario de Justicia.